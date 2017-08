Carola berättar om kärleken: ”Han som tog initiativet”









Carola Häggkvist och Jimmy Källqvist firar tre år tillsammans.

Det uppmärksammar Carola med en personlig kärlekshyllning till sin pojkvän.

”Det var lite överraskande för oss båda att vi två började ses”, skriver hon på Instagram.

På onsdagen firar Carola Häggkvist , 50, tre år med pojkvännen och musikern Jimmy Källqvist , 47. Paret lärde först känna varandra som kollegor, men så övergick vänskapen och arbetsrelationen till kärlek. På Instagram har hon lagt upp en bild på paret när de kysser varandra.

”I dag är det exakt tre år sedan som Jimmy och jag träffades på ett ’Sköna söndag-gig’ på Strandvägen 1 och fick upp ögonen för varandra mer än som bara ’arbetskollegor’”, skriver Carola och berättar att det var pojkvännen som tog initiativet till att börja träffas.

Jimmy Källqvist ska efter spelningen, den där dagen för tre år sedan, ha frågat en vän till Carola om de ville hänga med ut och äta en bit mat.

”Det var lite överraskande för oss båda att vi två började ses. Men vi trivdes i varandras sällskap och gör det än idag!”, skriver Carola.

Firar dagen i studion

Hon fortsätter:

”Ingen jättelång tid förvisso men den gör all skillnad i världen när man väntat länge.. Heja Jimmy Källqvist - keep on playin that bass and thanks for keep on lovin me! Du ger mitt och barnens liv stabilitet och glädje. Vi älskar dig!”

Carola berättar även att de inte bor med varandra, men att de delar sommarhuset i Sydafrika. Och är de inte där ses de på jobbet.

Treårsdagen firar de i studion där de ska spela in en låt som de skrev ihop när de var i Sydafrika.

”Livet är spännande!”, avslutar stjärnan sitt inlägg.

