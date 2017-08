Kim Kardashian om kraschade äktenskapet: ”Gav mig ångest”



1 av 2 | Foto: AP Kim Kardashian.

Kim Kardashians äktenskap med basketbollsstjärnan Kris Humphries varade i 72 dagar.

I en intervju med The Hollywood Reporter berättar tv-profilen om hur hennes mamma uppmanade henne att ställa in bröllopet.

– Till och med producenterna sa: ”Du verkar inte lycklig. Du behöver inte fullfölja det här”, säger Kim Kardashian i intervjun.

Kim Kardashian blev ett namn på mångas läppar redan 2007 – då efter att en sexvideo läckte till omvärlden, som hon spelade in med dåvarande pojkvännen Ray J .

I dag förknippas hon kanske framför allt med skandalsåpan ”Keeping up with the Kardashians”, som visas i 167 länder och har blivit en tittarsuccé. Ett av de mest sedda avsnitten är Kim Kardashians sagobröllop med basketbollstjärnan Kris Humphries 2011, som enligt The Hollywood Reporter följdes av 10,5 miljoner tittare.

Men underbart är kort – redan efter 72 dagar kraschade äktenskapet. I en intervju med The Hollywood Reporter talar hon ut om det tv-sända bröllopet – som höll på att ställas in.

– Det var så mycket fokus på bröllopet och jag tänkte att det kanske bara var all press som gav mig ångest. Mina vänner sa att jag bara hade fått kalla fötter, men till och producenterna sa: ”Du verkar inte lycklig. Du behöver inte fullfölja det här”, säger Kim Kardashian till The Hollywood Reporter.

Kunde inte dra sig ur

Men hon vågade inte riktigt dra sig ur med så pass kort varsel.

– Min mamma tog mig åt sidan kvällen före, utanför kameran, och menade att det här inte var för mig. ”Varför åker du bara inte i väg, så tar jag hand om det?” Men jag kände att om jag drar mig ur nu, så kommer alla tro att jag bara gjorde det för programmets skull. Efteråt sa folk sedan att jag måste vara gift i ett år, men jag kunde inte det.

72 dagar senare valde hon att lämna äktenskapet. Parets skilsmässa slutfördes 2013. Strax efter födde hon dottern North , som hon har tillsammans med nuvarande maken Kanye West .

– När jag tog beslutet att skilja mig, så sa alla att det var uppgjort för programmets skull. Alla ville verkligen ta ner mig, säger hon i intervjun.

Drog in 45,5 miljoner dollar förra året

Kim Kardashians äktenskap med Kanye West är det tredje i ordningen – 2000 gifte hon sig med låtskrivaren Damon Thomas , men lämnade in en skilsmässoansökan fyra år senare där hon anklagade honom för fysisk och psykisk misshandel.

Enligt Forbes tjänade Kim Kardashian 45,5 miljoner dollar förra året på sitt varumärke. 2015 gick E!, som sänder serien, med på ett kontrakt värt 80 milljoner dollar för att hålla kvar familjen genom hela säsong 14, skriver The Hollywood Reporter .

LÄS OCKSÅ Kardashian-systrarna stäms – för plagiat