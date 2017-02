Nick Cave-producent sa nej – lika bra för Invsn till nya albumet

FAKTA

Är: Poprockband från Umeå, grundat 1999, som uttalas ”invasion”.

Består av: Dennis Lyxzén (sång), Sara Almgren (bas, sång), Anders Stenberg (gitarr, klaviatur), Andre Sandström (trummor), Christina ”Kicki” Karlsson (keyboard, sång) samt live ibland Jenny Wilson (gitarr).

Relaterade band: Refused, Deportees, The (International) Noise Conspiracy, Masshysteri, The Doughnuts, The Vicious, The Lost Patrol Band, Tiger Forest Cat m.m.

Aktuella med: Fjärde albumet ”The beautiful stories”, inspelat i Göteborg och mixat i Hansastudion, Berlin.