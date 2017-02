Så firar kändisarna alla hjärtans dag































Skämde ut sin man, åt middag på McDonalds, förlovade sig.

Det har kändisarna gjort på alla hjärtans dag.

– Vi visste inte riktigt om hon skulle överleva, så jag förknippar alla hjärtans dag med henne, säger Alice Svensson.

Nassim Al Fakir, 39, musiker och programledare.

Har du kommit ihåg att det är alla hjärtans dag?

– Jag kom på det imorse! Jag har en gång glömt alla hjärtans dag och det gick inget bra. Jag ska göra någonting, och jag känner av läget på hemmafronten just nu. Det räcker med något ganska litet. Jag har aldrig varit storslagen på alla hjärtans dag, men jag lutar åt att det blir något vackert.

Vilken är din värsta alla hjärtans dag?

– Jag hade en period när jag var fjorton när jag letade mycket i mina syriska rötter, så jag översatte en dikt från arabiska till svenska och lämnade lappen med dikten och en ros till en tjej. Det blev helt fel och var en snackis i skolan. Hon tog illa upp. Jag hade tydligen liknat henne vid något arabiskt skogsdjur som verkligen inte var speciellt vackert eller sexigt.

Du är ändå positivt inställd till alla hjärtans dag trots det minnet?

– Ja verkligen, jag är bara positiv. Det märker man på mina sociala medier. Jag kan sprida ganska mycket kärlek.

Håkan Juholt, 54, ambassadör på Island och fd politiker.

Hur firar du?

– Naturligtvis med värme, kärlek och kramar. Man behöver inte köpa något särskilt. Det blir inte någon middag ute och jag kommer inte springa och köpa saker bara för att det är en ännu en dag att fira.

Gillar du alla hjärtans dag?

– Jag avstår ofta från att fira speciella dagar för det handlar bara om att man ska köpa någonting. Men man kan vara extra vänlig, extra kramig och extra kärleksfull just den här dagen. Man behöver inte bara ha kramarna och kärleken på alla hjärtans dag, man kan faktiskt sprida ut det över hela året. Men lite extra mycket den dagen.

Alice Svensson, 25, aktuell som artist i Melodifestivalen.

Har du alla hjärtans dags-planer?

– Haha nej. Jag är mitt uppe i mellobubblan nu – there’s nothing else. Jag har precis klämt in en speedlunch med min bästa vän. Jag har aldrig varit en person som har firat på det amerikanska sättet med dejt och hela grejen. Men det är väl aldrig försent att börja! Jag kanske får lösa någon sista minuten-grej.

Men du behöver äta middag också va? Blir det bästa vännen igen?

– Ja, jag måste ju äta, så länge det inte dimper ner någon annan trevlig inbjudan här så blir det bästa vännen. Jag är ju superensam och jättenöjd med det just nu. Jag har en liten kusin som fyller år så om jag får tid kanske jag åker och uppvaktar henne.

Har du något speciellt alla hjärtans dag-minne?

– Min kusin föddes tre månader för tidigt så den dagen påminner alltid om henne. Vi visste inte riktigt om hon skulle överleva, så jag förknippar alla hjärtans dag med henne och det är mycket kärlek i det.

Anders Öfvergård, 49 ny programledare för Fuskbyggarna i TV4.

Har du planer?

– Det har jag, men det delar jag inte med mig av. Då skulle jag ju avslöja vad som händer och det är inte så bra.

Mia Parnevik, 48, tv-profil och gift med golfproffset Jesper Parnevik.

Hur firar du alla hjärtans dag?

– Vi firar alltid alla hjärtans dag med frukost på sängen. Vi kommer ha en picknick eller göra något annat mysigt. Jag får ge Jesper lite av mitt egna vin med salami och ost.

Vilket är ditt värsta alla hjärtans dag-minne?

– Ett år fick jag för mig att jag skulle skicka ett sångogram till Jesper. Då skickades det en människa utklädd till en gorilla i bikini till golfbanan. Där befann sig hela världens golfelit på driven inför LA Open och gorillan i bikini sjöng ”Happy Valentine’s”. Allt filmades och Jeppe höll på att dö.

Samir Badran, 26, artist och tv-personlighet.

Kommer du fira alla hjärtans dag?

– Nej, det tror jag inte. Jag har ingen brud just nu, och jag tror inte jag vill ha någon brud just nu för jag jobbar för mycket. Men träffar jag en tjej innan alla hjärtans dag på tisdag, så absolut! Då firar jag.

Daniel Paris, 28, tv-personlighet och radiopratare.

Vad gör du på alla hjärtans dag?

– Jag brukar typ äta middag med min mamma. Förra året gjorde jag det och då trodde servitören att vi var på dejt. Nu har jag svårt för att gå på dejt med henne igen på alla hjärtans dag.

Väntar du på att någon ska bjuda ut dig?

– Ja, men det är ju ingen som gör det. Men ska man verkligen gå på en första dejt på alla hjärtans dag? Det känns som att man måste bli tillsammans då. Jag är ju väldigt singel och jag dejtar ingen. En kontaktannons i Aftonbladet skulle sitta fint. Det blir perfekt.

Vad tycker du om dagen?

– Det är viktigt att sprida positiva vibbar i tiderna som vi är i. Men att blommor kostar femdubbelt just den dagen till exempel, det är ju väldigt kommersiellt. Buskapet är att sprida kärlek till alla man träffar men grejen i sig kan vara lite irriterande.

Vilken är din värsta alla hjärtans dag?

– För två år sedan körde jag och en kompis anti alla hjärtans dag och åkte till McDonalds i mjukisbyxor. Vi orkade inte mysa med alla kärlekspar. Det var helt tomt där såklart och det var påtagligt hur miserabla vi var. Vi firade faktiskt alla hjärtans dag på McDonalds – jag kommer inte ifrån det, hur mycket jag än skämtar om det.

Gry Forssell, 43, radiopratare och programledare.

Kommer du fira?

– Det tror jag inte. Vi brukar inte göra så stor grej av det där. Jag tycker man kan ta vilken dag man vill.

Har du något speciellt alla hjärtans-dag minne?

– Ett år på alla hjärtans dag när jag kom till jobbet på Mix Megapol så hade min man Alex skickat dit en ballongbukett med heliumgasballonger. Det var fint.

Linda Lindorff, 45, programledare på TV4.

Hur firar du?

– Jag firar med min man. Han brukar överraska mig med någonting så därför vet jag inte vad som ska hända. Men vi brukar äta lunch ute vi två på något ställe som är mysigt och sedan är vi med barnen på kvällen för de vill också vara med. Kärleken är ju för alla. Och så får jag väl någon liten present.

Vad har du fått tidigare år?

– Ingenting svulstigt, utan mer något romantiskt och litet. Jag har en liten dagbok med skinnpärmar som jag har fått av min man. När jag fyller år eller på alla hjärtans dag skriver han ett kärleksbrev till mig i boken, så det finns alltid kvar år efter år. Det är den finaste presenten. Fina ord om kärlek.

Du är gift med en romantiker?

– Absolut, han är otroligt fin när det gäller sånt. Att visa uppmärksamhet och uttrycka sig väl när det gäller känslor. Jacob glömmer inte sådana här dagar.

Vad tycker du om alla hjärtans dag som koncept?

– All anledning vi kan hitta att fira i vardagen tycker jag är fantastiskt. Man kan kramas extra mycket och ge kärlek till alla runt omkring sig. Det är faktiskt de som inte har någon som behöver mest kärlek.

Glenn Hysén, 57, fotbollslegend.

Hur firar du?

– Med en god middag och någon present kanske. Jag är inte för de här dagarna så våldsamt mycket. Man kan väl vara likadan året om och man behöver inte ha en speciell dag för det. Sedan kan jag ju tycka att det är en sån ”business” över det hela. De som inte har råd att köpa presenter och grejer kanske känner sig lite halv-vissna.

Isabel Adrian, 39, Hollywoodfru i TV3 som är gift med dj Steve Angello

Firar du?

– Min man är i Kina och spelar. Det är en ganska stor dag rent musikmässigt, så jag får ofta offra mina högtider. Det blir en alla hjärtans dag hemma med mina barn.

Brukar ni fira?

– Vi brukar spendera hela dagen tillsammans om vi kan, och om min man inte jobbar. Då går vi på stan, shoppar och käkar lunch. Sedan handlar vi på Farmers Market och eftersom han gillar att laga mat så han gör det på kvällen, och jag gör efterrätten. Men jag tycker inte om att ha förhoppningar på högtider, då blir man oftast lite besviken. Allt blir tio gånger bättre om man inte förväntar sig något.

Vad betyder alla hjärtans dag för dig?

– Om man resten av året bara bryr sig om sig själv och tänker på vad man själv måste göra så är det en dag när man öppnar sitt hjärta och tittar lite runt omkring och ger lite extra kärlek till människor som behöver det.

Ulf Brunnberg, 69, skådespelare.

Vad gör du på alla hjärtans dag?

– Jag ska ringa min dotter i Texas. Det är mina planer för alla hjärtans dag. Det är den enda jag bryr mig om, det är bara hon som betyder något.

Vilken är ditt värsta alla hjärtans dag-minne?

– Hemska dejter har man ju haft sedan man föddes. Men just från alla hjärtans dag har jag inga speciella minnen.

Sofia Wistam, 50, programledare i Kanal 5.

Har du några planer för alla hjärtans dag?

– Jag jobbar med inspelning av Sofias Änglar på alla hjärtans dag och är i Gävle. Min man friade på en alla hjärtans dag dessutom, så det är lite speciellt. Vi får fira senare. Det känns urtråkigt.

Brukar ni fira varje år?

– Nej. Jag glömmer alltid bort det. Jag är dålig på sånt där.

Men det känns ändå lite speciellt eftersom han friade då?

– Mer det, än att det är alla hjärtans dag faktiskt.

Christian Andrén, 38, huvudrollsinnehavare i Guldbaggebelönade ”Jätten”.

Hur firar du alla hjärtans dag?

– Jag firar med frugan dagen innan – den trettonde februari. För två år sedan gifte vi oss på Arlanda på fredagen den trettonde och sedan åkte vi till Gran Canaria. Vi blev dessutom ihop en fredag den trettonde och sedan förlovade vi oss den trettonde juli. Så det är tretton vi försöker hålla oss till istället.