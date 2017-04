Klara Lind vann ”Sveriges mästerkock” – efter paniken

Klara Lind tog hem segern i ”Sveriges mästerkock”.

Men vägen dit kantades av missar och panik.

– Självklart var jag lite sur, säger hon.

Missarna radade upp sig för Klara Lind , 28 i finalen av ”Sveriges mästerkock”.

Först glömde hon kaffet och missbedömde sedan tiden i ugnen för köttet som blev torrt enligt juryn.

– Alltså det är panik, vad håller jag på med, sa hon i programmet.

För Nöjesbladet berättar hon sanningen bakom missarna .

– När jag jobbat tio år på restaurang går man bara och hämtar kaffet, så kommer jag på att det kan jag ju inte göra, det måste jag ju göra själv. Självklart var jag lite sur över att det inte var med, men maten blev bra och kaffet var det minst viktiga, säger hon.

Köttet sved värre för henne.

– Jag hade räknat fram och tillbaka och chansade att det skulle gå. Det kanske man inte ska göra i en final. Jag tittade på termometern och det steg inte, då fick jag ta en plan b. Frukosten gick bra, men lunchen gick inte så bra, säger hon.

Pratade inte med Gillis efteråt

Trots missarna var Klara Lind hela tiden kaxig.

– Jag kände att jag måste hålla modet uppe och försöka att inte klanka ner på mig själv, säger hon.

Och det räckte till seger, hon tog hem årets upplaga av ”Sveriges mästerkock”, Gillis Thalbäck , 41, kom tvåa. Men efter beskedet tog det flera sekunder innan hon vågade tro på det.

– Jag kände: sa de något eller inbillade jag mig? Sa de något annat namn? Sedan slängde jag mig i min sambos famn, han höll upp mig när mina ben vek sig. Sedan har det varit fyra månaders tystnad, nu får jag äntligen säga det, säger hon.

Vad sa du och Gillis efteråt?

– Nej ingenting vi har inte pratat sedan dess. Han drog sig åt sidan och jag stod kvar, säger hon.

”Fick trösta barnen”

Gillis minns mest att han fick trösta sina barn.

– De var helt förstörda, vi är en vinnarfamilj som älskar att vinna och hatar att förlora. Jag tog mig själv i andra hand, jag kände ingenting, varken glädje eller sorg, säger han.

Inför förra årets omgång gallrades han bort som deltagare i det sista skedet innan tv-sändningen. Nu föll han på målsnöret.

Han föll på målsnöret

– Hade jag fått en ny chans hade jag sopat mattan med alla, men det får man inte och jag är klar nu. Jag gav allt med själ och hjärta och är stolt över min andraplacering. Det är bara att lyfta på hatten åt Klara, hon var bättre. Jag ser mig själv som den bästa matlagaren men det är domarna som dömer, säger han.

Säger nej till mer ”Bachelor”

Nu släpper Klara Lind sin egen kokbok, och vill bygga en karriär på maten .

– Jag kommer att fortsätta jobba med mat, än så länge är det hemliga saker jag inte får säga. Drömmen för mig är inte att stå i ett kök som kock utan till exempel som matkreatör, inspiratör, hålla kurser, catering, allt möjligt. Nu får man se till att förvalta det här och göra det bra, säger hon.

Hon blev känd som frispråkig deltagare i ”Bachelor” 2015 och kommentator året därpå, nu vill hon lägga den tiden bakom sig.

– Jag blev tillfrågad att göra mer ”Bachelor” nu men där har jag sagt nej. Min familj tyckte det var jobbigt att jag var med men jag ångrar inte en sekund. Men det är ju det här jag brunnit för hela tiden. Förhoppningsvis blir det mer tv men inte skäms-tv. Been there, done that, säger hon.

Näthatet har dock varit värre under ”Sveriges mästerkock” än under ”Bachelor”.

– Det blev bajskastning deluxe i sociala medier, det är märkligt. Jag fick nästan ingen i ”Bachelor” men nu har folk gått bananas. Men jag bryr mig inte, säger hon.

