Elisabeth Moss: Finns väl ingen som vill ha sex efter att ha sett min scen i "The square"



1 av 2 | Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Elisabeth Moss.

För några dagar sedan vann Elisabeth Moss, 35, en Emmy för tv-serien ”The handmaid's tale”.

Vid nästa års gala kan hon mycket väl vinna igen, för ”Top of the lake: China girl”, premiär i SVT 1 på måndag.

– Jag vet inte vad som är fel med mig, men jag älskar verkligen att spela sådana här fucked up-women . Och det handlar inte om att ösa ur sina egna demoner, så jobbar inte jag, säger hon.

Vi möts under filmfestivalen i maj. Två gånger för intervjuer. En gång på festen för Ruben Östlunds ”The square”.

Hon har rykte om sig att vara lite svår, men är raka motsatsen. Däremot har hon en sur pr-agent som hänger henne i hasorna, ser till att det inte tas några bilder och som inte ser särskilt nöjd ut när Elisabeth (vid första intervjutillfället) frikostigt delar med sig av sina känslor kring att spela in sexscenen i ”The square”.

– Åh Gud, det var så roligt. Det är alltid pinsamt att göra sexscener och Ruben vill ju ha allting 1 000 gånger mer pinsamt.

– Vi filmade ju så att man ser sexet ur varandras synvinklar. Vi tittar rakt in i varandra. Och hur folk ser ut när de har sex… det är inte alltid en vacker syn (skratt).

”Top of the lake: China girl” har premiär i SVT

– När biopubliken ser mig sitta ovanpå Claes Bang , sitter jag egentligen på en äppellåda, filmfotografen ligger under mig och så är det en annan person som skakar mig. Så här! (Elisabeth Moss tar tag i min arm och börjar skaka mig så jag nästan trillar av stolen).

– Vi gjorde det om och om igen. Körde bara på, tills antingen jag eller Ruben, bakom sin monitor, inte kunde hålla oss för skratt längre. Jag gjorde grimaser och andra miner. Finns väl ingen som vill ha sex efter att ha sett den scenen (skratt).

Andra mötet äger rum dagen efter att ”Top of the lake: China girl”, premiär i SVT 1 på måndag, som första tv-serie haft världspremiär på världens finaste filmfestival. Regissören Jane Campion , Elisabeth, David Dencik , Gwendoline Christie , ja, alla inblandade utom Nicole Kidman , satt i sex timmar i en fullsatt Salle Bazin och såg hela serien i sträck.

– En fantastisk upplevelse för oss, att få se serien första gången tillsammans, säger Elisabeth.

”Älskar sådana utmaningar”

Det var ingen självklarhet att det skulle bli en fortsättning. Första säsongen – där Elisabeths rollfigur Robin Griffin, en envis kriminalpolis, utreder fallet med en försvunnen flicka, dotter till den lokala knarklangaren på Nya Zeeland – hade ett naturligt slut.

– Men så började vi bli nominerade och vinna massor av priser och BBC erbjöd Jane Campion (seriens skapare) att göra en ny säsong och jag sa:

– Gör Robin till en ännu mer fucked-up woman . Jag älskar sådana utmaningar som skådespelerska.

Öser du ur dina egna demoner?

– Nej, nej, det är skådespeleri. Ett jobb. Om jag plockade ur mina egna känslor, vad skulle då hända om mina demoner försvann. Skulle jag bli en värdelös skådespelerska då?

– Jag är verkligen ingen method actor . Tar inte alls så allvarligt på jobbet, på så sätt. Det enda riktigt svåra med ”Top of the lake”-serierna tycker jag är att prata med australisk dialekt.

– Jane Campion har beskrivit skillnaderna mellan de två säsongerna så bra. Första handlade om vildheten utomhus, den här om det vilda inom hos människor. Och så storstad. Och jazz på soundtracket, jag älskar det.

– Det enda jag inte förstod mig på riktigt, är det faktum att prostitution är lagligt i Australien. Helt obegripligt för mig som amerikan.

Vill inte prata privatliv

Elisabeth säger att seriens intrig har väckt mycket tankar hos henne. Den här gången har hennes kriminalpolis återvänt till Sydney i Australien, där hon utreder ett fall med ett styckat kvinnolik i en resväska som dumpats i havet. Den unga asiatiska kvinnan var gravid. Jobbade på bordell (som drivs av David Dencik, i seriens skurkroll). Det visar sig att det också handlar om illegala surrogatmödrar.

Parallellt med detta söker Robin Griffin upp den nu 17-åriga dotter hon som 16-åring lämnade bort omedelbart efter födseln. Resultatet av en våldtäkt. En dotter som nu har adoptivföräldrar (Nicole Kidman, Ewen Leslie ) hon avskyr och vill gifta sig med David Denciks rollfigur…

– Jag har länge velat bli mamma och den här serien tacklar ju alla sorters mödraskap; adoptivmamma, surrogatmamma, biologisk mamma. Jag har respekt för alla sätt att bli föräldrar på.

Hur det hänger ihop med hennes eget privata liv vill hon dock inte prata om. Eller hur hon lever privat.

– En sak där jag kan känna igen mig i Robin är väl hennes tankar om män. Hon har alltid träffat skithögar. Säger att Nu ska jag aldrig mer dejta någon . Men vad hon, jag och alla andra kvinnor menar är ju: Nu ska jag aldrig mer dejta en skithög !

Moss är scientolog

Enligt australiska medier tog det för inte så länge sedan slut med den filmfotograf hon blev ihop med under inspelningen av första säsongen av ”Top of the lake”.

Hennes andra kända relation var med komikern/skådespelaren Fred Armisen , de var gifta under blott åtta månader 2009-2010.

Elisabeth Moss beskriver sig som självklar feminist. Säger att hon som nog alla yngre kvinnliga skådespelare har varit med om provfilmningar, där hon mest har betraktats som hur fuckable on är.

– Men jag har haft tur. Fått jobba med Jane Campion. Och med män som respekterar kvinnor. Som skaparna av ”Vita huset” och ”Mad men”. Eller Ruben.

Hon växte upp i Los Angeles. Föräldrarna (numera skilda) var musiker, hippies och – scientologer. Elisabeth är det fortfarande, utan att vara särskilt aktiv som Tom Cruise och vissa andra kändisar.

Hon har tröttnat på att försvara scientologin. När hon på sitt Instagram fick frågan om hon inte har funderat på att gå ur sekten, i samband med att hon gjorde ”The handmaid's tale” (efter Margaret Atwoods roman ”Tjänarinnans berättelse”), den framtidsdystopiska serien som skildrar ett totalitärt samhälle styrt av en sekt, svarade hon:

Jag har alltid trott på total frihet, tolerans och förståelse för alla människor, oavsett ras eller religion. Men tack för den intressanta frågan.

När vi möts, skrattar hon ofta, Elisabeth Moss. Är på utmärkt humör. Säger att Emmy, Golden Globe och alla andra gärna får ösa priser över henne, det är bara kul. Och att hon tänker fortsätta att vara frispråkig om allt i branschen och om sitt jobb.

– Att ibland kalla ett arsle för ett arsle, sådant har bara gett mig mer respekt i branschen, säger hon.

Pr-agenten rör inte en min, tittar på klockan, reser sig och signalerar att nu är tiden ute.



Elisabeth Moss om…

…”Vita huset”, där hon spelade presidentens dotter 1999-2006:

– Jag var så ung (17 år) när den började, det var häftigt att få ett jobb, sedan rullade det bara på och plötsligt insåg jag att hela världen tittade på serien. Det var häftigt.

…”Mad men”, där hon spelade sekreteraren som gör karriär 2007-2015:

– Det var många som inte trodde på serien. Men det var en bra rollfigur, hon utvecklades med åren, det var kul med alla retrokläder. Ibland kan jag gå omkring och känna att jag trivdes väldigt bra med att vara Peggy Olson (skratt).

…”The handmaid's tale”, finns på HBO Nordic, där hon spelar huvudrollen:

– Tänk att Margaret Atwood skrev boken 1985. Vilken visionär hon är! Vi som gjorde serien, blev alla glatt överraskade att så många faktiskt ville se en så dyster berättelse att det nu blir en andra säsong.

…förebilden för sin polis i ”Top of the lake”:

– Jag tänkte mycket på hur man ser både tuff och sårbar ut. Då fanns alltid Jodie Foster i ”När lammen tystnar” i mitt bakhuvud. Hon såg väldigt stolt och glad ut när jag träffade henne på en gala och berättade det.

…Ruben Östlund:

– Jag älskade ”Turist”. Trodde det skulle vara lite av en semester med två veckor i Sverige, jämfört med tv-serierna. Sedan förstod jag att Ruben ville ta hur många tagningar som helst av alla scener. Men resultatet blev ju väldigt lyckat.



