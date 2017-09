Kim Kardashian bekräftar bebislyckan

Berättar i programmet: ”Vi ska ha barn”



Kardashian-klanen fortsätter att föröka sig.

I trailern till ”Keeping up with the Kardashians” bekräftar Kim bebisryktena.

– Vi ska ha barn! säger hon.

Sedan i somras har amerikanska medier rapporterat att tv-profilen Kim Kardashian , 36, och hennes man Kanye West , 40, väntar sitt tredje barn via en surrogatmamma.

Nu bekräftar realitysystern att familjen utökas.

I trailern för den fjortonde säsongen av ”Keeping up with the Kardashians” delar hon med sig av bebisnyheterna till systern Khloe , rapporterar E Online .

”Vi ska ha barn”

– Vad händer varje gång jag säger: gissa vad? frågar hon.

– Personen är gravid? säger Khloe.

– Vi ska ha barn! svarar Kim.

Huruvida det rör sig om en surrogatmamma eller ej är fortfarande höjt i dunkel.

Har två barn

Enligt TMZ har paret anlitat en okänd kvinna via en surrogatagentur för att bära deras tredje barn.

Anledningen är att Kim lider av placenta accreta – eller fastsittande moderkaka – vilket gör ytterligare en graviditet till en hälsorisk.

Sedan tidigare har paret dottern North , 4, och sonen Saint , 2.

