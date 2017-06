Gästerna räddade Håkans reprisshow

Markus Larsson: Så många plus får spelningen på Stadion

Premiären kändes ett tag mest som en repris.

Sedan kom Silvana Imam.

Sedan kom First Aid Kit.

Gästerna var den stora behållningen under en konsert där själva grundkonceptet börjar kännas slitet.

Så bra var showen – låt för låt

+++

Dom där jag kommer från (med Erik Lundin)

Ekonomiskt bortskämd och filosofiskt missnöjd förortsrock. Lundin är versionens höjdpunkt.

++++

Tro och tvivel

I omröstningar brukar den koras till Hellströms bästa låt någonsin. Live försvarar låten sin ställning, kväll efter kväll.

++

En vän med en bil

Den här sjömanskostymen har fladdrat hårdare förr.

+++

Jag utan dig

Ibland är texten farligt nära en parodi på, ja, Håkan Hellström . Slutet är dock strålande musik för massorna.

+++

Pärlor

Hellström och bandet leker ”Beautiful day”-U2.

+++

Mitt Gullbergs kaj paradis

Övergången till den här raketen är fenomenal. Energin mattas dock, något oväntad, ju längre låten pågår.

+++

Hurricane Gilbert

Alltid fint när ”Orkanen” gästar Hellström. Men oavsett Daniel Gilbert – det här känns mest som en Ullevi-repris från i fjol.

++++

Jag har varit i alla städer

Rullande hippieåska.

+++

Gårdakvarnar och skit

Tack vare bildspelet, en kavalkad av Hellströms influenser från Knyttet till acid house, blir balladen en kärlekshyllning till popmusik och popkultur. För många kanske den enda platsen där de kan känna sig normala.

++++

2 steg från paradise

Rumlarfyrverkeriet bevisar framför allt att det är för lite bra tvärflöjt i dagens rock. För inte tala om det något undanskymda instrumentet gurka.

++++

Ramlar

”Kan vi få ’Summerburst’-festivalen att blekna i kväll?” Den långa bandpresentationen är åtminstone ett bra försök. Det är fascinerande hur Hellström fortfarande kan blåsa nytt liv en låt som borde vara en gammal ungdomssynd och trött kliché vid det här laget.

+++

Valborg

Ersätter snart ”Den blomstertid nu kommer” på skolavslutningarna.

++++

Shelley

Häll bensin på eld. Kolla vad som händer. Effekten påminner om när soulkören tar tag i låtens krage och skakar.

+++

När lyktorna tänds

Brukar vara ännu mer majestätisk...

++++

Förhoppningar och regnbågar/Klubbland (med Silvana Imam)

... men den här scenförändringen är tung. I ”Klubbland” kommer Silvana Imam in och hugger in en adrenalinspruta i låtens hjärta.

++++

Du fria (med Silvana Imam och First Aid Kit)

Och gästerna fortsätter att rulla in. Silvana Imam och First Aid Kit och Hellström gör tillsammans en sorts arenaremix av ”Du fria”.

++++

13 (med First Aid Kit)

Soulversionen av ”13”. Med First Aid Kit. Det borde räcka så. Men det är...

+++++

Rockenroll, blåa ögon - igen/En midsommarnattsdröm (med First Aid kit)

... bara början. Konserten når här en svindlande febertopp.

++++

Din tid kommer

Surfar fram på de lyckliga svallvågorna efter de tre senaste numren.

Extranummer

++++

För sent för Edelweiss

”Du vill bränna ner Stockholm.” Den textraden sitter givetvis fint i kväll. Det var många, många år sedan jag hörde en starkare version. Speciellt eftersom den kedjas fast i...

+++

Känn ingen sorg för mig Göteborg

... Göteborgs nationalsång.

++++

Det kommer aldrig va över för mig

Det här partiet förändras sällan. Kanske för sällan. Det är en obligatorisk ceremoni. Vissa av numren behöver inte lagas – de är ju inte trasiga.

+++

Kom igen Lena! (med Erik Lundin)

Det är tack vare Lundin som den här alltjämt brinner.

++

Du är snart där

Men den här finalen, inklusive Charlie Chaplin-filmen, börjar bli ett duktigt fantasilöst låtval. Det stora fyrverkeriet räcker inte.