Felix Herngren i ny TV4-serie











De ligger bakom succéer som ”Solsidan” och ”Bonusfamiljen”.

Nu är Felix Herngrens produktionsbolag FLX aktuell med en ny tv-serie på TV4.

Nya komediserien ”Småstaden” utspelar sig i staden Larstad (tänk Karlstad) och handlar om Sveriges yngsta och mest ofrivilliga kommunalråd Simon Hoffman och hans försök att rädda sin stad från totalt förfall.

I huvudrollerna hittar vi gänget bakom youtubefenomenet I just want to be cool, bestående av bröderna Victor och Emil Beer och Joel Adolphsson .

– Småstaden bygger varken på något amerikanskt format, eller är en spinoff på nån gammal långkörare. Småstaden är sin egen värld, kanske Sveriges Springfield. Bruksorten lever! säger Tapio Leopold , manusförfattare på FLX.

Grotesco-skådisar med i rollistan

Inspelningen är i gång och i övriga roller ser vi även Klara Zimmergren och Sven Björklund från humorgruppen Klungan, Per Andersson och Rikard Ulvshammar från Grotesco, samt Felix Herngren .

”Småstaden” sänds på TV4 och TV4 Play i höst.

