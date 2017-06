Batman-stjärnan Adam West är död

Blev 88 år gammal

Adam West, som först spelade Batman, har dött i sviterna av leukemi.

Han blev 88 år gammal, uppger the Mirror.

”Han var och kommer alltid vara vår hjälte”, säger familjemedlemmar till Adam West i ett uttalande.





Adam West har dött efter en kortare tids kamp mot leukemi.

Han var den som först axlade rollen som superhjälten Batman i tv-serien med samma namn mellan 1966 och 1968. Han har även medverkat i mer än 200 film- och tv-produktioner.

Den folkkäre skådespelaren somnade in under fredagen i Los Angeles omgiven av sin fru Marcelle , sina sex barn, fem barnbarn och två barnbarnsbarn, skriver The Mirror.

”Vår hjälte”

”Vår pappa såg alltid sig som en riddare och strävade efter att göra en positiv inverkan på sina fans liv. Han var och kommer alltid vara vår hjälte”, säger hans familj i ett uttalande.

Han gjorde sin filmdebut i ”De samvetslösa” med Paul Newman 1959 och slog igenom stort när Batman hade premiär 1966.

När serien lades ner kämpade Adam West med att hitta nya skådespelarjobb. I slutet av sin karriär lånade han ut sin röst till ”Family Guy”, där han spelade borgmästaren i Quahog. 2016 gästade han även ”Big bang theory” när serien firade sitt 200:e avsnitt och Batman hade 50-årsjubileum.

Andra skådespelare som har gestaltat Batman efter Adam West är Michael Keaton , Val Kilmer , George Clooney, Christian Bale och Ben Affleck .