Britt Ekland: ”Min Bond är borta”

Svenska Bond-stjärnorna sörjer Moore















1 / 6

Roger Moore har dött i cancer.

Nu sörjer de svenska bondstjärnorna sin vän och kollega.

– Min Bond är borta. Jag är fylld med stor sorg, säger Britt Ekland via sin agent.

Skådespelaren Roger Moore är död. Nu sörjer de svenska bondstjärnorna skådespelaren.

Britt Ekland spelade rollen som Mary Goodnight mot Moore i ”Mannen med den gyllene pistolen”.

– Min Bond är borta. Jag är fylld med stor sorg. Roger var symbolen för Bond. Vitsig, sofistikerad, elegant och rolig. Vila i frid, säger hon via sin agent.

Även Maud Adams spelade i ”Mannen med den gyllene pistolen”. Men mest känd är hon för sin roll i bondfilmen ”Octopussy”. Även hon sörjer nu Bond-ikonen.

– Roger var älskad av alla och lämnar oss i stor sorg. Jag är evigt tacksam för ödet som förde oss samman, säger hon via sin agent.

”En fantastisk man”

Dolph Lundgren spelade mot Moore i bonfilmen ”Levande måltavla”. Där gjorde han en liten roll som livvakten Venz.

– Roger Moore var en fantastisk man. Jag träffade honom på mitt första filmset ”Levande måltavla” 1985, när jag var tillsammans med Grace Jones som spelade en av de kvinnliga huvudrollerna. Rökande en cigarr under lunchen på Pinewood Studios brukade han titta över till mitt bord och anmärka ”Dolph is larger than Denmark”, säger han via sin agent.

Han berättar också att han efter filminspelningen fortsatt att hålla kontakten med Moore.

– Och jag var inbjuden på hans 80-års middag i Hollywood.

På samma middag befann sig Barbro ”Lill-Babs” Svensson som träffat Moore under en tv-inspelning .

”Saknas av många”

Moore var mycket involverad i välgörenhetsarbete. Något som Lundgren är imponerad över.

– Jag har alltid varit en beundrare av hans hårda arbete med välgörenhet, hans eleganta stil, klassiska humor och positiva attityd till livet. Han kommer att saknas av många världen över, säger han.

LÄS OCKSÅ Roger Moore är död

LÄS OCKSÅ Så sörjs Roger Moore av vänner och kollegor

LÄS OCKSÅ Lill-Babs: ”Roger Moore var en underbar man”