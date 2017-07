Skådespelaren Jeanne Moreau är död











Den franska skådespelaren Jeanne Moreau är död, rapporterar AFP.

Hon är känd för sin roll i ”Jules och Jim” och utsågs till bästa kvinnliga skådespelare i Cannes 1960.

Moreau blev 89 år gammal.

Jeanne Moreau hittades död i sitt hem i Paris under måndagsmorgonen – 89 år gammal.

Moreau räknas som en av Frankrikes främsta skådespelare och vann pris som bästa kvinnliga skådespelare för sin roll i ”Seven Days...Seven Nights” vid filmfestivalen i Cannes 1960. 1967 utsågs hon till bästa utländska skådespelare för sin roll i ”Viva Maria!”.

1992 vann hon Frankrikes motsvarighet till en Oscar, en César, för sin roll i ”The old lady who walked in the sea”.

Regisserade och sjöng

Moreau har jobbat med storheter som Brigitte Bardot , Orson Welles och Marguerite Duras . Welles beskrev henne som ”den bästa skådespelaren i världen”.

Hon är kanske mest känd för sin roll i Francois Truffauts film ”Jules och Jim”. Stjärnan hade också en karriär som regissör, manusförfattare och sångerska och har bland annat sjungit med Frank Sinatra i Carnegie Hall

Jeanne Moreau föddes i Paris 1928 och gjorde sin scendebut 1947. Några år senare började hon få mindre filmroller. Efter sin roll i ”The lovers” 1959 fick hon smeknamnet ”Den nya Bardot”.

