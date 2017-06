Talang-stjärnan inlagd på rehab

Brittiska tv-stjärnan Anthony McPartlin har lagt in sig själv på rehab.

För Sun on Sunday berättar han om hur en depression lett till sprit- och drogmissbruk.

– Jag väljer att berätta för att det är viktigt att folk ber om hjälp om de går igenom en svår period så att de får rätt behandling så att de blir bättre, säger han till tidningen .

Nyheten slog ner som en bomb i Storbritannien under söndagen och har sedan dess prytt förstasidorna på de största brittiska dagstidningarna.

Folkkära tv-profilen Anthony McPartlin , del i tv-duon ”Ant & Dec”, har skrivit in sig på rehab och kommer att tillbringa minst två månader på kliniken för att komma ur ett svårt sprit och drogmissbruk.

– Första steget är att erkänna för sig själv att man behöver hjälp, säger han till Sun on Sunday .

Anthony McPartlin är en av Storbritanniens populäraste och mest kända programledare i tv. ”Ant & Dec” är ett begrepp i hela landet och Anthony McPartlin, 41, och kollegan Declan Donnelly , 41, har lett ett 30-tal olika tv-shower ihop inklusive några av de mest sedda, som brittiska versionen av ”Idol”, ”I’m a celebrity take me out of here” och ”Britains got talent” ända sedan talangsåpan startade 2007.

”Svikit många personer”

I intervjun med The Sun tackade McPartlin även sin fru, Lisa , 40. Paret träffades 1994 men har varit gifta sedan 2006.

– Det känns som att jag har svikit många personer och för det är jag uppriktigt ledsen. Jag vill tacka mina fru, familj och närmaste vänner för att ni hjälpt mig genom denna svåra tid.

Han uppgav även anledningen till varför han väljer att prata om sina problem.

– Jag väljer att berätta för att det är viktigt att folk ber om hjälp om de går igenom en svår period så att de får rätt behandling så att de blir bättre.

Knäoperationen gav ångest

Enligt The Sun började McPartlin få problem med ångest för två år sedan efter att han gjort en knäoperation som inte gick som planerat.

Enligt en källa till tidningen blev hans smärtor allt värre och han fick kämpa med att hålla masken på jobbet.

Nu är programledaren opererad på nytt men skadan har hindrat honom från att spela golf vilket han gärna gör på fritiden för att koppla av.

– Han har varit instängd i sitt hus vilket fått honom att börja missbruka mediciner som en väg att rymma från sina problem, säger källan till tidningen.

Planen nu är att vara inskriven på rehab i minst två månader i hopp om att må bättre.