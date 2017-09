Realityprofilen drabbad av strupcancer



Beth Chapman, känd från realityserien ”Dog the bounty hunter”, har drabbats av cancer i strupen.

”En tumör hindrar mig från att andas”, skriver hon i ett öppet brev till fansen.

I ”Dog the bounty hunter” fick tittarna följa Beth Chapman , 49, och hennes man Duane Chapman , 69, när de jagade kriminella. Nu ställs realitystjärnan inför sitt livs största kamp.

Beth Chapman berättar nu i ett personligt brev, som hon låtit RadarOnline publicera, att hon drabbats av cancer. Hon ska ha fått beskedet för två veckor sedan.

”Jag har haft min beskärda del av motgångar under mina 50 år, men aldrig något så allvarligt som det jag fick höra från min läkare för två veckor sedan, när han sa de tre fasansfulla orden: ”Du har cancer”, skriver hon.

Upptäcktes efter rutinkontroll

Chapman berättar att hon sökte vård efter att ha gått med en envis hosta i flera månader. Efter en rutinkontroll ville läkarna göra fler tester, och det var då de upptäckte att hon hade cancer.

Realityprofilen kommer nu att genomgå en operation för att avlägsna tumören.

”Jag kommer att kämpa hela vägen. Min man och barn räknar med att jag ska finnas där under åren som kommer”.

Beth Chapman och Duane Chapman slog igenom i realityserien ”Dog the bounty hunter” som sändes 2003–2012. Efter att serien lades ned syntes de i ”Dog and Beth: On the hunt” (2013–2015).

