Springsteen gjorde hemlig spelning i Vita huset

Avskedspresent till de anställda – gjorde privat konsert











En skräddarsydd akustisk konsert med politiska låtar av Bruce Springsteen. Det var vad anställda hos USA:s avgående president Barack Obama bjöds på som tack för de åtta åren i Vita huset, skriver Rolling Stone och Springsteensajten Backstreets.

Konserten ägde rum i östra rummet, samma rum där Bruce Springsteen tog emot presidentens frihetsmedalj för två månader sedan.

Den 15 låtar långa spelningen innehöll bland annat "Born in the USA", som Springsteen förklarade är en protestsång som misstolkats många gånger. Han spelade också den optimistiska "Land of hope and dreams" samt dedikerade "Tougher than the rest" särskilt till Barack Obama och Michelle Obama .