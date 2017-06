Ariana Grandes känslofyllda återkomst till Manchester

Marcus Mumford – ”Timshel”

Take That – ”Shine”, ”Giants”, ”Rule the World”

Robbie Williams – ”Strong”, ”Angels”

Pharrell Williams – ”Get Lucky”, ”Happy” (med Miley Cyrus )

Miley Cyrus – ”Inspired”

Niall Horan – ”Slow hands”, ”This town”

Ariana Grande – ”Be Alright”, ”Break free”

Little Mix – ”Wings”

Victoria Monet – ”Better Days” (med Ariana Grande)

Black Eyed Peas – ”Where is love?” (med Ariana Grande)

Imogen Heap – ”Hide and seek”

Parrs Wood High School Choir – ”My everything” (med Ariana Grande )

Ariana Grande – ”The Way” (med Mac Miller)

Mac Miller – ”Dang!”

Miley Cyrus – ”Don’t Dream it’s over” (med Ariana Grande)

Ariana Grande – ”Side to side”

Katy Perry – ”Part of me”, ”Roar”

Justin Bieber – ”Love yourself”, ”Cold water”

Ariana Grande – ”Love me harder”

Chris Martin – ”Don’t back in anger” (med Ariana Grande)

Coldplay – ”Fix you”, ”Viva la vida”, ”Something just like this”

Liam Gallagher – ”Rock ’n’ roll star”, ”Wall of glass”, ”Live forever”

Ariana Grande – ”One last time”, ”Somewhere over the rainbow”