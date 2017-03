Ariana Grande chockas av det läskiga fanet på scen





Även artisterna själva kan bli överraskade under sina konserter.

Fråga bara Ariana Grande.

Under gårdagens uppträdande i Philadelphia dök plötsligt ett fan upp bredvid henne på scenen, skriver TMZ .

Det var under ”Dangerous woman tour”-konserten i Philadelphia som Ariana Grande , 23, fick oväntat sällskap på scenen. I en video som publicerats av TMZ syns en något förvirrad kille dyka upp på scenen bakom stjärnan, mitt under balladen ”Moonlight”.

Killen ses först stå och se sig omkring förvånat, innan en säkerhetsvakt ser ut att be honom gå av scenen. Istället går han fram till Ariana Grande, som sitter vid scenkanten och sjunger. Han vinkar blygt, men blir snabbt bortsläpad av säkerhetsvakter. Då ryter Ariana ifrån.

– Hörrni! Ta det lugnt. Var försiktiga med honom, säger hon till vakterna mellan sångraderna i klippet.

Ber om ursäkt i video

Killen som hoppade upp på scenen lade efteråt upp en video där han berättar om händelsen.

– Jag kramade nästan Ariana Grande. Mitt hjärta sjönk och sedan vet jag inte vad som hände, säger han i klippet.

”Jag förlorade all kapacitet att tänka och gå när jag stod på scenen. Det var min första konsert och jag blev utkastad. Jag mår så dåligt, jag vill bara be henne om ursäkt”, skriver han i kommentarer under videon.