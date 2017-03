Efter succén i ”Talang” – Ibrahim får stanna i Sverige

I går charmade Ibrahim alla med sitt succeframträdande i ”Talang” och idag var han med i Nyhetsmorgon i TV4.

Ibrahim kom till Sverige förra året och vill inget hellre än att stanna, och nu har hans dröm gått i uppfyllelse.

– Jag vill tacka alla som har hjälpt oss, säger han i programmet.

Det var under lördagskvällen som Ibrahim Nasrullueyev gjorde stor succe med sin tolkning av Tommy Körbergs klassiska låt ”Stad i ljus” under årets första omgång av ”Talang ”.

Juryn kunde inte hålla tillbaka sina tårar och publiken storjublade efter hans känslosamma framträdande, Ibrahim berättade även om sin största önskan, att familjen skulle få stanna i Sverige.

– Det är inte du som ska be om att få stanna i Sverige, det är vi som ska be om att få behålla dig, utbrast en känslofylld Alexander Bard under programmet.

Familjen får stanna i Sverige

Och nu ser det ut som att Ibrahims önskan har gått i uppfyllelse, Ibrahim berättade nämligen i ”Nyhetsmorgon” i Tv4 om att han och familjen har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och får stanna i landet.

Han fortsätter att berätta om framtiden och vilka planer han har med den nystartade karriären:

– Jag ska fortsätta att utveckla mig och studera och fortsätta att jobba med min karriär, berättar han.