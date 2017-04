Efter sammanbrottsbeskedet: Kim Kardashian i tårar





Kim Kardashian bröt ihop i tårar när hon fick höra om Kanye Wests sammanbrott.

Händelsen visas i senaste ”Keeping up with the Kardashians”.

– Skräm mig inte, snälla, sa hon i telefon till Kanyes vän.

Det var i slutet av november som rapparen Kanye West drabbades av ett sammanbrott. Tiden före ska han ha betett sig märkligt , då han bland annat verbalt attackerade sina vänner Jay Z och Beyoncé offentligt, och ställde in hela sin turné i Sydamerika.

I det senaste avsnittet av realityserien ”Keeping up with the Kardashians”, fick tittarna se hur hans fru Kim Kardashian reagerade på sammanbrottet. Hon befann sig på andra sidan USA, i New York, när hon fick beskedet via telefon från en av Kanyes vänner, rapporterar Daily Mail.

Med sig hade hon systern Kourtney och mamma Kris Jenner , som såg på när hon chockades av telefonsamtalet.

Bröt ihop i tårar

”Vad är fel? Skräm mig inte, snälla. Vad är det som händer?, säger hon gråtandes inför sina familjemedlemmar.

Tittarna fick däremot inte ta del av resten av hennes reaktion. Avsnittet avslutade med den klassiska texten ”fortsättning följer”.

Kim Kardashian hade hållit sig undan offentliga tillställningar sedan hon blev rånad i sitt hotellrum under en Paris-vistelse, men befann sig i New York för att göra sitt första offentliga framträdande sedan händelsen. Hon var där med anledning av ett event för att hedra sin pappa, Robert Kardashian, som gick bort 2003. Efter händelsen ska hon ha rest från New York till Los Angeles för att vara vid sin makes sida.

