Kim Kardashian om rånet: ”Trodde jag skulle bli våldtagen”

Avsnittet alla väntat på är här.

I söndagens ”Keeping up with the Kardashians” berättar Kim Kardashian allt om rånet i Paris, rapporterar People .

– Han drog mig fram till sängen och jag tänkte: ”Okej, det är nu han kommer att våldta mig, säger hon i programmet.

I söndagens avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians” kom det ögonblick som många tittare och fans väntat på i över ett halvår; att få höra Kim Kardashians egna ord om det dramatiska rånet i Paris förra året.

I ett känslosamt samtal med sina systrar Khloé och Kourtney Kardashian berättar hon om den där höstdagen i Paris under modeveckan då rånare tog sig in i hennes hotellrum.

Först trodde hon rånarna var systern Kourtney Kardashian som kom tillbaka efter ett klubbbesök. Kim ska ha ropat flera gånger utan att få något svar.

– Jag förstod att något inte stod rätt till, säger Kim Kardashian, enligt People .

Kim Kardashian: ”Han grep tag i mina ben”

Hon avslöjar även att hon vid ett tillfälle trodde att rånarna skulle våldta henne.

– Han grep tag i mina ben, jag hade inga underkläder på mig, och han drog mig fram till sängen och jag tänkte: ”Okej, det är nu han kommer att våldta mig”, säger Kim Kardashian i avsnittet.

– Jag förberedde mig mentalt, men han gjorde det aldrig. I stället tejpade han fast mina ben och riktade pistolen mot mig. Då förstod jag att de skulle skjuta mig i huvudet.

Men Kim Kardashian klarade sig. Stjärnan lämnades bakbunden i badrummet, samtidigt som rånarna kom över smycken värda runt 90 miljoner kronor.

Kayne West: ”Skulle inte sluta förrän de var döda”

I avsnittet får man även se när stjärnan återförenas med sin man och barn efter överfallet i Paris.

– Jag vill inte gråta inför barnen. Jag vill inte att de ska vara rädda, säger en skakad Kim Kardashian till sin man Kanye West.

– Om något skulle hända dig, skulle jag inte sluta förrän de var döda, svarar Kanye West .

Totalt har nio personer åtalats för delaktighet i rånet.

