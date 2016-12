Nu stängs programledarna in





Musikhjälpen är officiellt igång.

Nu stängs årets programledare in i glasburen.

– Jag tror att det tuffaste kommer att vara att hålla ihop det känslomässigt, säger Little Jinder till Nöjesbladet.

Årets omgång av Musikhjälpen har dragit igång och programledarna har stängts in i glasburen på Stortorget i Örebro.

Sändningarna leds av popartisten Josefin ”Little Jinder” Jinder , The Hives -sångaren ”Howlin” Pelle Almqvist och programledaren Kodjo Akolor .

– Hela solidaritetsgrejen slår ju verkligen an någonting. Jag tror att det tuffaste kommer att vara att hålla ihop det känslomässigt, har Little Jinder sagt till Nöjesbladet i en intervju inför programmet.

Redan innan programledarna släpptes in i buren befann sig SVT-profilen och barnprogramledaren Alexander Hermansson i buren och på Stortorget.

Det var också han som fick äran att släppa in årets programledare.

Folkhav

Stortorget i Örebro var fullt av folk inför insläppet. Alexander Hermansson tog pulsen på publiken som hoppades på insamlingsrekord.

– Stortorget var packat, riktigt mäktig och förväntansfull stämning. Det kändes som att Örebroarna var stolta och taggade på att få ha glasburen i deras hemstad, säger han till Nöjesbladet.

Precis efter att de taggade programledarna klivit in tog Silvana Imam ton och bjöd på ett uppträdande.

Årets tema är ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”. Silvana Imam berättade att hon själv inte trivdes så bra i skolan.

– Men jag fortsatte ändå och plugga efter grundskolan till universitetet och tog en examen, säger hon i programmet.

– Det är inte så många som vet att du är psykolog, svarar Little Jinder.

”Helt sjukt”

Innan programledarna fick kliva in i buren presenterade Alexander Hermansson årets resande reporter, Molly Nutley. Hon har besökt Burundi i Afrika. Ett land där många barn tvingats hoppa av skolan.

– 200 000 barn har flytt till Tanzania. Mer än 50 procent av dem är barn. Och det känns helt sjukt, säger hon i programmet.