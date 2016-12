George Michael är död

Den brittiske popsångaren, musikern och musikproducenten George Michael är död. Det rapporterar BBC News . Han uppges ha drabbats av hjärtsvikt.

”Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår älskade son, broder och vän George fridfullt gått bort över jul”, säger hans publicist.

George Michael blev 53 år.























Den välkände brittiske låtskrivaren som under 1980-talet utgjorde popduon Wham tillsammans med Andrew Ridgeley har dött. Han avled stilla i sitt hem, uppger hans publicist för BBC News .

Polisen i Thames Valley uppger för BBC att en ambulans skickades till Goring i Oxfordshire klockan 13.42 lokal tid på söndagseftermiddagen. Det finns inga misstankar om att något brott har begåtts.

Bekräftar dödsfallet

I ett uttalande kommenterar Michaels publicist dödsfallet:

”Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår älskade son, broder och vän George fridfullt gått bort över jul. Familjen ber om att deras privatliv respekteras i denna svåra tid. Inga fler kommentarer kommer att lämnas i nuläget”, skriver publicisten.

Bara minuter efter att dödsbeskedet blev känt för världen började hyllningarna att strömma in. Brian Wilson , förgrundsfigur i bandet The Beach Boys, skriver på Twitter : ”Väldigt sorgligt att höra att George Michael gått bort. Han var en väldigt talangfull musiker och sångare. Kärlek till hans familj, vänner och fans.”

På Instagram har Sir Elton John lagt upp en bild med sig själv och George Michael: ”Jag är i djup chock. Jag har förlorat en älskad vän – den snällaste, mest generösa själ och briljanta artist.”

Har haft hälsoproblem

George Michael, vars fulla namn är Georgios Kyriacos Panayiotou, har under de senare åren dragits med hälsoproblem och varit inlagd på sjukhus. 2011 var han nära att dö på grund av en allvarlig lunginflammation och fick ställa in flera konserter. Läkarna ska ha behövt utföra en trakeostomi, ett ingrepp där man skär i luftstrupen, för att hålla hans luftvägar öppna.

Efter att hälsan förbättrats gjorde han ett känslosamt framträdande utanför sitt hem i London där han sa att han i princip svävat mellan liv och död.

Popstjärnan har även haft problem med droger och alkohol och sökt vård för detta. 2010 greps han för drograttfylla, en händelse som orsakade stora rubriker världen över.

Dödsorsaken på juldagen är ännu okänd och beskrivs som ”oförklarad” av polisen. Han väntas obduceras så snart som möjligt. Enligt nöjessajten TMZ var Michael inte sjuk. Men enligt hans manager Michael Lippman dog sångaren av hjärtsvikt, skriver sajten Hollywood-reporter .

Världsartisten greps 1998 för att blottat sig på en toalett i Los Angeles. I en intervju med CNN talade han senare ut om händelsen och bad om ursäkt till sina fans.

Slog igenom stort

Michael, med grek-cypriotiska rötter, föddes 25 juni 1963 i East Finchley i London och ville redan som ung bli en musikstjärna. På den närbelägna skolan träffade han sin blivande vän och kollega Andrew Ridgeley som på 1980-talet skulle bilda succébandet Wham tillsammans.

Den brittiske artisten är bland annat känd för stora hits som Club Tropicana, Freedom, Last Christmas och Wake Me Up Before You Go-Go.

Han har även haft en stor solokarriär där han vunnit två Grammy awards och sålt över 100 miljoner skivor över hela världen. Kritiker har lovordat honom för hans stora röstomfång. Han har släppt fem studioalbum, bland andra Faith, 1987, Older, 1996, och Patience från 2004.

Hans sista projekt var ett nytt album och en dokumentärfilm som skulle vara klar i mars 2017. Det nya albumet var ett samarbete med producenten och låtskrivaren Naughty Boy.

George Michael blev 53 år.