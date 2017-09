Svensk film vann pris på filmfestivalen i Toronto

Foto: Claudio Bresciani/TT Niki Lindroth von Bahr.

Niki Lindroth von Bahr vann pris för bästa internationella kortfilm vid filmfestivalen i Toronto.

– Jag höll bokstavligen på att svimma rakt ut på gatan här i Stockholm. Jag hade hunnit åka hem. Jag var där, men sedan fick jag beskedet när jag kom tillbaka, säger hon.

Kortfilmen "Min börda" är totalt 13 minuter lång och tog drygt två år att göra. Under söndagens prisutdelning vid filmfestivalen fick skaparen Niki Lindroth von Bahr pris i kategorin bästa internationella kortfilm.

Hon hade inte väntat sig att vinna priset.

– Det känns helt surrealistiskt, det har varit ett otroligt hårt jobb med den här filmen. Men att tänka att den ska gå hem på Nordamerikas största festival, det hade jag aldrig kunnat drömma om, säger hon.

Prestigepris till ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”

För filmen, en sorts apokalyptisk musikal där små djurfigurer i kläder steppar och dansar, har Niki Lindroth von Bahr även vunnit kortfilmspriset Startsladden.

– Jag funderar mycket på vad som har gjort att den här filmen får så otroligt stor uppmärksamhet. Även om det är en musikal med dansande små djur, så kretsar handlingen kring låglönearbete, existentiell ångest och vår obetydliga plats i universum. Det är väl något som många känner igen sig i, säger Niki Lindroth von Bahr.

Vinnare i den prestigefulla kategorin publikens pris blev "Three billboards outside Ebbing, Missouri" av Martin McDonagh . I filmen medverkar bland andra Peter Dinklage , känd från tv-serien "Game of thrones".