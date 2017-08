Therese Lindgren filmad i hemmet – av drönare

Foto: BO BERGENDAL Therese Lindgren.

Therese Lindgren har blivit utsatt för en drönare som har filmat henne i hemmet genom fönstren.

Det berättar hon i sin videoblogg.

– Jag tar inte den risken att jag springer ut och eventuellt hamnar i en obehaglig eller farligt situation, säger hon i vloggen.

Under de senaste två veckorna, vid tre eller fyra tillfällen, har en drönare filmat in i Therese Lindgrens hem. Det berättar hon i sin senaste videoblogg . Drönaren har placerats stillastående någon halvmeter från fönstren, och filmat in i lägenheten.

– När det här har hänt så blir jag jättejätterädd, dels för att jag bor ett par trappor upp och är därför inte beredd att det ska vara något utanför fönstret, så jag får en chock när jag ser den där drönaren. Men framförallt så blir jag jättejätterädd för att det är någon som iakttar mig i min lägenhet och filmar mig när jag är hemma, säger hon.

”Vågar inte leta”

Therese Lindgren har inte sett vem eller vilka som har gjort det, och hon tror att de gömmer sig bakom ett hus eller i buskage. Hon berättar att hon ännu inte har kontaktat polisen.

– Jag vågar inte springa ut och leta reda på dem. Det här har alltid hänt mig på kvällen när jag har varit ensam hemma. Jag tar inte den risken att jag springer ner och springer ut och eventuellt hamnar i en obehaglig eller farligt situation.

I vloggen vädjar hon nu till den eller de personer som utsätter henne för drönaren att sluta.

– Jag skulle bara vilja be er att sluta så att jag inte behöver ta det här med polisen, så att vi inte behöver göra en stor grej av det. Och framförallt så att jag inte behöver vara rädd i mitt eget hem för det är inte sjysst, säger hon i vloggen.

