Ska ”Game of thrones” överraska måste hon dö

1. Ol’ blue eyes

När Nattkungen spänner ögonen i Jon Snow efter massakern i ”Hardhome” och lyfter sina armar och tusentals döda vaknar till liv? Inget blir mer fantasy eller metal. För en gångs skull kändes det som att titta på apokalypsen. Seriens absoluta höjdpunkt hittills. (Avsnitt: ”Hardhome”, säsong fem.)

2. Sommelieren Cersei Lannister

Varenda scen när den alkoholiserade drottningen i King’s landing dricker ett krus rött är ett litet mästerverk. Men hon gjorde det aldrig bättre, eller mer diaboliskt, än när hon trakasserade Sansa Stark i ”Blackwater”. (Avsnitt: ”Blackwater”, säsong två.)

3. ”Hodor!”

Behövs ingen motivering eller förklaring här.

(Avsnitt: ”Hold the door”, säsong sex.)

4. Tyrion Lannisters rättegång

”Game of thrones” bästa trick är att få miljontals människor att följa en fantasyserie som bygger på dialoger och inte fältslag. Och Tyrion Lannisters sammanbitna tal, där ett helt liv av ångest och frustrationer bubblar fram, visar varför Peter Dinklage har belönats med två Emmys och en Golden Globe för sin roll hittills. (Avsnitt: ”The laws of gods and men”, säsong fyra.)

5. Oberyn Martell möter ett Berg

Utslagna tänder som träffar marmor. Ljudet av ett krossat kranium. Skriket. (Avsnitt: ”The Mountain & The Viper”, säsong fyra.)

6. ”You know nothing, Jon Snow.”

Slutet av slaget om muren var som en ballad av Lana Del Rey. (Avsnitt: ”The watchers on the wall”, säsong fyra.)

7. Joffrey Baratheon tar en sista sup

Man ska inte gifta sig i ”Game of thrones”. Det är ofta en dödsdom. Men när det usla ynglet Joffrey Baratheon sträcker sig efter vinkalken börjar hjärtat att sjunga ”Despacito” av lycka. Varje gång.