Malin Olsson: ”Var ett blodbad i lägenheten”

Malin Olsson och Simon Peyron är nyblivna föräldrar.

Allt har gått bra men veckor innan förlossningen råkade Malin ut för en blödning så kraftig att ambulansen fick komma.

– Det berodde på att jag och Simon hade haft lite vanligt söndagssex, säger hon i en intervju med tidningen Mama .

Malin Olsson är nybliven mamma. Hon och pojkvännen Simon Peyron fick en dotter tillsammans i april. I en stor intervju med tidningen Mama berättar nu Malin om både graviditeten och förlossningen. Hon beskriver själv hur hon mådde bra under hela graviditeten.

– Jag fick inga större komplikationer, förutom en blödning i vecka 31. Men det berodde på att jag och Simon hade haft lite vanligt söndagssex, säger hon i intervjun.

Den mysiga stunden slutade med att ambulansen fick komma.

– Vi hade inte träffats på ett tag och satte på John Mayer på högsta volym. En stund senare var det Malmös blodbad i lägenheten. Jag hoppade in i duschen i chock medan Simon ringde 112. Två män från ambulansen stormade in i lägenheten, bland utslängda kläder, medan John Mayer fortfarande strömmade ur högtalarna. Det var som en romantisk, strulig Hollywoodfilm. Men jag tycker det är viktigt att prata om det här med sex, man ska vårda relationen även under en graviditet.

”Älskar dig vår skatt”

Blödningen satte inte igång förlossningen. Dottern, som heter Blanka , föddes på Lunds BB ett par veckor senare. Efter att ha kämpat med värkarna hemma åkte Malin och Simon in till sjukhuset. Malin använde sig av lustgas och ville ha epidural.

– Jag minns hur narkosläkaren kommer in i rummet och hur jag skriker ”Det är för sent”. Och plötsligt, efter 25 minuters krystande, så var hon ute.

Den 26 april berättade Malin Olsson att Blanka var född. På Instagram skrev hon:

”Känslorna går inte att beskriva med ord bara med våra hjärtans varma, rusande slag. Vi älskar dig vår skatt!”

”Världens coolaste kvinna”

Simon Peyron har själv berättat för Nöjesbladet om hur han upplevde timmarna då hans dotter föddes.

– Förlossningen var det mest magiska jag någonsin varit med om. Jag trodde att jag skulle vara mycket mer rädd men jag tyckte att vi fick till en sådan teamkänsla. Malin var världens powerwoman. Efter en förlossning inser man att kvinnor är det häftigaste i hela världen. Malin är verkligen världens coolaste kvinna, som nu dessutom är mamman till mitt barn, sa han då.

I samma intervju berättade han också att han gråtit av glädje flera gånger sedan dottern föddes.

– Som när ens barn tittar på en och ler. Den känslan kan man inte beskriva förrän barnet är här. Det har fått mig att bryta ihop i glädjetårar så många gånger nu, sa han då.

Nöjesbladet har sökt Malin Olsson.

