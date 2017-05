Jim Parsons har gift sig

Sa ja till kärleken Todd Spiewak







Jim Parsons och Todd Spiewak har känt varandra i 14 år.

Under lördagen gifte de sig i New York, skriver Page Six .

Jim Parsons , mest känd för sin roll som Sheldon i tv-serien ”Big bang theory” har gift sig.

Under lördagen sa han och Todd Spiewak ja till varandra i The Rainbow room i New York, skriver Page Six . The Rainbow room är en lyxig restaurang och festvåning belägen Rockefeller Plaza.

Parsons och Spiewak träffades för 14 år sedan och Parsons visar ofta upp parets kärlek på sociala medier.

På sitt 14-års jublieum publicerade Parsons en kärlekshyllning till Spiewek på Instagram.

”Jag träffade den här killen för 14 år i dag och det var det bästa som någonsin hänt mig, utan tvekan. En av de bästa presenterna är att han inte längre tvingar med mig att sjunga karaoke”, skrev han till bilden.

