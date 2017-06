Moneybrother beredd på festnätter i ”Så mycket bättre”

”Bring it on”





GOTLAND. Det kan bli sena festkvällar i ”Så mycket bättre”.

I alla fall om Anders ”Moneybrother” Wendin, 42, får feeling.

– Ibland har jag drag av att vilja sitta uppe och supa hela nätterna, säger han.

Han är ensamstående pappa till sin fyraårige son. Det tror Anders ”Moneybrother” Wendin kommer hjälpa honom under inspelningarna av ”Så mycket bättre”.

Sömnlösa nätter och sena kvällar? Det är inga problem.

– Vad fan, vi börjar filma vid åtta, man ba: Sweet, bring it on, jag kan köra halv sju. Det hade varit sjukt tungt innan jag fick honom, säger han.

Är borta från sonen

Nu gör inspelningarna på Gotland att han tvingas vara borta från sonen längre än han någonsin varit tidigare.

– Tio dagar, jag har aldrig varit borta så länge från honom förut. Men förutom det känns det ganska soft. Det är som för alla som lever separerade, det är värst de första dagarna, it is what it is. Jag tog med mig en bild, säger han.

Samtidigt är nerverna på spänn inför den kommande veckan.

– Jag är en nervöst lagd person i vanliga fall också så det är klart att det här är ett påslag. Det blir bra, men det är lite nerver så är det ju.

”Försöker föregå med gott exempel”

Vad är du mest nervös för?

– Jag tycker inte så mycket om att man inte vet vad man ska göra. Jag är ingen tråkig person på det sättet, jag tycker om när det händer positiva grejer i mitt liv, men jag vill gärna veta om i alla fall en kvart innan vad jag ska göra.

Men en sak vet han. De kommande barnfria dagarna kommer eventuellt att sluta i sena nätter.

– Det är ju det där om man får feeling för att man ska sitta och supa hela nätterna, och ibland har jag drag av det. Att jag tycker att fan vad gott med en öl till. Men då får man skylla sig själv, och det finns ju andra som är yngre i det här gänget. Jag försöker föregå med gott exempel.

