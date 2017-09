I dag förs ”Loffe” till sista vilan

Här tar familj och vänner farväl av Janne ”Loffe” Carlsson.

De har samlats för att hedra skådespelaren och musikerns minne under en begravningsgudtjänst i Katarina kyrka i Stockholm.

Janne ”Loffe” Carlsson blev 80 år.

Klockan 15.00 på måndagen förs Janne ”Loffe” Carlsson till sista vilan i Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm.

Hans sambo Gurianne Sandven har tidigare berättat att Loffe själv varit aktiv i planerandet av sin begravning och att den kommer att bli som han önskade. Hon stod och tog emot gästerna utanför kyrkporten. Vid 14:30 samlades de första gästerna utanför kyrkan. Hustrun fick då en kram av Barbro ”Lill-Babs” Svensson som höll två rosor i handen. Även skådespelaren Per Ragnar och Johan Hedenberg finns bland gästerna. Christian "Kicken" Lundqvist kramades länge med Gurianne Sandven och tog sonen Markus Ekberg i hand innan han gick in i kyrkan.

”I min lilla, lilla värd av blommor”

Bland annat ska flera låtar från hans sista skiva, som han spelade in tillsammans med vännen och producenten Max Lorentz , spelas under ceremonin.

Ceremonin inleddes tre minuter före tre med ”Did you give the world some love today baby” och fortsätter sedan men ”I min lilla, lilla värld av blommor”, psalmen ”Bred dina vingar”, ”Är du glad ska du sjunga” och avslutas med ”What a wonderful world” när kistan bärs ut.

Blev 80 år

Sedan 1950 har Janne ”Loffe” Carlsson varit ett känt namn i den svenska filmvärlden med roller i bland andra ”Göta kanal”, ”47:an Löken”, ”Repmånad” och ”Rallybrudar”. Riktigt folkkär blev han i rollen som just Loffe i serien ”Någonstans i Sverige” från 1973.

Men han var även känd som musiker och spelade trummor i duon ”Hansson och Karlsson”. Han har också spelat trummor tillsammans med Jimi Hendrix .

Janne ”Loffe” Carlsson avled den 31 augusti efter en tids kamp mot cancer.

Han dog 31 augusti och blev 80 år.

