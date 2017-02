Stjärna förnedrades av Hollywood-regissör

Tvingades klä av sig i film med Keanu Reeves





HOLLYWOOD. Debra Messing blev tv-stjärna i ”Will & Grace”.

Hennes inhopp i filmbranschen var inte lika kul.

– Jag fick höra att mitt jobb var att klä av mig naken och säga mina repliker, berättar hon.

Händelsen inträffade när Messing spelade in ”A walk in the clouds” med Keanu Reeves 1995.

Redan andra dagen skulle duon filma in en scen där Reeves rollfigur hittar henne i säng med en annan man. Messing uppger att regissören Alfonso Arau då förklarade att hon skulle vara naken, något hon aldrig gått med på i kontraktet.

När hon kontaktade sina Hollywoodagenter fick hon beskedet:

– Du kan säga nej och få sparken eller också kan du göra den och behålla ditt jobb.

Att vädja till Arau hjälpte enligt Messing inte.

– Du ska vara tacksam att du har den här rollen, svarade han.

När tagningen inleddes ska Arau ha velat ”fixa lakanet” när Messing var naken på sängen.

”Täck häcken”

– Han lyfte det och kollade in min nakna kropp. Sen släppte han lakanet över mig som en använd näsduk och gick sin väg.

Det blev inte bättre efter det.

– Under dagen tvingade han mig att stå bara delvis täckt av ett lakan medan han gick omkring och bestämde kameravinklar. Han sa inget till mig, bara skrek, ”Nej, täck bröstvårtan” eller ”Täck häcken”.

När hon såg den färdiga produkten fattade hon ingenting.

− Efter allt trauma visade det sig att den enda del av min kropp som är naken i filmen är min rygg. Allt var ett maktspel, en lek. Och målet var att förnedra mig, att ta ifrån mig min stolthet, min makt och få mig att känna hans dominans. Jag kände mig utsatt för övergrepp.

”Näsan förstör”

Efteråt kontaktade hon sina agenter.

– Jag sa åt dem att jag aldrig mer vill jobba med den skitstöveln.

Men det var inte bara nakenscenerna som knäckte henne. När hon skulle filma en scen där hon och Reeves kysser varandra gick Arau i taket över hennes utseende.

– Kameran fokuserade på oss när vi plötsligt hörde, ”Bryt”. Vi tittade över åt Alfonso, som halvlåg i sin stol vid monitorn. Hans ansikte uttryckte skräck och han skrek, ”Hur snabbt kan vi få hit en plastikkirurg. Hennes näsa förstör min film”.

– Jag gick till min trailer och grät, säger Messing.