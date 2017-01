Nora och William ökar i popularitet

Ny namnstatistik visar en betydlig ökning







Nora och William är de mest populära namnen under 2016 i Norge, det skriver VG .

Anledningen tros vara att ett av paren som står i centrum i den norska succéserien ”Skam” heter just så.

Den norska serien ”Skam” har nått populäritet långt utanför landets gränser. Nu visar ny statistik exakt hur populär den är. Under 2016 var nämligen namnen Nora och William de två mest populära i Norge . Att ett av paren i tv-serien heter just så, verkar ha påverkat de norrmän som under förra året blev föräldrar.

”Det är uppenbart”

Nora, visserligen stavat med ett o, har gjort en ökning från 1,5 procent under 2015 till 1,89 procent under 2016. William gör ett mindre hopp från 1,49 procent under 2015 till 1,61 procent under 2016.

– Det är ganska ovanligt att toppnamn gör sådana hopp. Vi måste gå tillbaka till namnet Emma under 2003 för att finna något liknande, säger Jørgen Ouren , som har ansvar för namnstatistiken, till SSB.no.

Han säger också att det är uppenbart att ökningen har med tv-seriens popularitet att göra.