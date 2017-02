Dregens hyllning på Facebook – till skatterna

"Sverige: Shut up and take my money"







Dregen diggar välfärdssystemet.

”Fan, skatt är ju exakt som det låter: En skatt”, skriver hårdrocksartisten i ett hyllat Facebookinlägg.

Dregen , gitarrist i Backyard Babies, betalade över 50 000 kronor i skatt den här månaden. Något han ventilerar i ett inlägg på sin Facebook.

”FY FAAAN!!! 51 373:- I SKATT DENNA MÅNADEN!!! -DOM SKA BARA HA OCH HA!!!”

Inlägget verkar till en början bli en känga till välfärdssystemet, men ju mer han skriver desto mer svänger hans resonemang.

”Shut up and take my money”

”Men vänta nu, -Jag tjänade ju bra förra månaden, och det blev ju tom ett näve vovsingar över... Och visst fan, mitt sjukhusbesök med läkare och röntgen för min vrickade fot under turnén kostade ju bara 400:-... Och just fan, medicinen som jag fick vart ju snordyr, men den fick jag gratis för jag hade kommit upp till högkostnadskort, och tamejfan, dagen efter det blev ju min son sjuk och fick stanna hemma från Föris, och fantamej, då FICK JAG pengar för att vara hemma med Sixten.

(hemma från den fantastiska förskolan som bellar under en tusing i månaden)”, skriver Dregen i inlägget.

Avslutningsvis slår artisten fast:

”Fan, skatt är ju fan exakt som det låter: En skatt.

Sverige: Shut up and take my money!♥”

Hans hyllning till välfärdssystemet har nu blivit viralt. Över 43 000 Facebookanvändare ger honom tummen upp och i skrivande stund har inlägget fler än 6 500 delningar.