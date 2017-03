Kim Kardashian avslöjar nya detaljer om rånet







Hon har lagt locket på sedan det dramatiska rånet i Paris förra året.

Men i veckan berättar Kim Kardashian allt i nya avsnittet av ”Keeping up with the Kardashians”.

– Antingen skjuter de mig i ryggen, eller så klarar jag mig, säger hon i en trailer.

På söndagen var det premiär i USA för den nya säsongen av ”Keeping up with the Kardashians”. Det de flesta tittare väntar på är att få höra Kim Kardashians , 36, egna ord om när hon blev rånad i Paris . Och i det kommande avsnittet avslöjar hon allt.

I en trailer som släpptes i samband med premiären får man se en gråtande Kim Kardashian berätta om den dramatiska händelsen.

– De (rånarna) frågar mig om pengar, jag sa att jag inte hade några. Då släpar de ut mig korridoren till trappan. Det är då jag ser pistolen, klart och tydligt. Jag tittade på pistolen och sedan på trappan, säger Kim Kardashian, som inte kan hålla tillbaka tårarna.

Kim Kardashian säger att hon först tänkte fly nerför trappan.

– Antingen skjuter de mig i ryggen, eller så klarar jag mig. Men om inte hissen öppnar i tid och trappan är stängd, då är jag körd.

Stal smycken värda 90 miljoner kronor

Det var i oktober förra året, i samband med modeveckan i Paris, som rånare tog sig in i Kim Kardashians hotellrum. Unde pistolhot tejpade de stjärnans händer och mun, och kom sedan över smycken värda runt 90 miljoner kronor.

Totalt har nio personer åtalats för delaktighet i rånet.

Nästa avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians sänds på söndag i USA.

