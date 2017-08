SVT uppmanar de anställda: sluta ta selfies i direktsändning

1 av 2 | Foto: SVT Åsa Avdic, Alexander Norén, André Pops, Karin Magnusson, Carolina Neurath och Pelle Nilsson.

SVT:s nysatsning ”Morgonstudion” drog igång i måndags.

Nu finslipas allt in i minsta detalj för att få programmet perfekt – till den grad att ett internmeddelande har skickats ut av SVT.

De uppmanar personalen om att inte ta selfies i direktsändning.

I fredags gick ”Gomorron Sverige” i graven. Istället ersattes programmet med nysatsningen ”Morgonstadion”. Och detaljerna är viktiga, såpass att ett internt mejl var på sin plats.

”En allvarlig uppmaning från sändningsproducenterna som gör sitt bästa för att Morgonstudion ska se så snygg ut som möjligt: Sluta att ta selfies mm i så att det syns i direktsändning”, skriver SVT i ett internmeddelande till sina anställda.

Meddelandet avslutas med att uppmana personer som är sugna på en selfie att istället ta dem vid övriga tider, med programledare i bakgrunden, för rätta ”Insta”-känslan.

Enligt Marit Hübinette , projektledare för ”Morgonstudion” har selfie-missen bara inträffat en gång, när en person sågs ta ett foto genom en glasvägg i livesändning.

– Det var en person som hade stått på ett ställe och det såg störande ut i bild just där under några sekunder. Det här är ju tre timmar och tio minuters direktsändning varje morgon och det här uppstod vid något tillfälle. Det här är inget stort problem över huvud taget men vi försöker titta på alla detaljer, och just vid det tillfället så såg bilden konstig ut helt enkelt och då säger man till om det, säger hon.