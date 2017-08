Björn Gustafsson: ”Jag är hemlös”

Komikern i stor intervju om flytten till Sverige, att bo i väskor, att vara singel, göra reklamjobb och filma med Peter Dalle



Komikern Björn Gustafsson har lämnat Los Angeles och återvänt till Sverige.

I väntan på att showa i Globen och fortsätta filma med Peter Dalle har han valt att leva på hotell.

– Det känns lite rock and roll, säger han till Nöjesbladet.

Björn Gustafsson , 31, har spenderat de senaste åren i Los Angeles, USA. Han har också bott i Toronto för att spela in tv-serien ”People on earth”. Men nu är han tillbaka i Sverige igen. I LA hyrde han en lägenhet. Här bor Björn istället på hotell i Stockholm. Nöjesbladet träffar honom på Grand Central by Scandic, där han bor för tillfället. Han kommer direkt från ett träningspass och säger att han måste ta en dusch innan intervjun.

Tio minuter senare uppenbarar han sig framför receptionen.

– Ja, nu är jag hemlös egentligen kan man säga. Jag bor i väskor nu, säger han och fortsätter:

– Jag gillade lägenheten i LA som jag hyrde, men den är släppt nu. Nu bor jag bara på hotell. Jag åker runt lite. Det känns lite rock and roll. Det känns fräckt men man tröttnar väldigt fort på hotellfrukost. Man får trösta sig med att det kanske ser coolt ut utifrån, säger han och skrattar.

Just nu är Björn aktuell med ett reklamjobb för banken SBAB. Han och tv-profilen Erik Haag har tagit på sig uppgiften att göra boendeekonomi roligt. De gör humorklipp på nätet och ska hålla en show i Globen. Att medverka i filmklipp mot betalning kunde han gå med på. Men att fylla Globen och prata ekonomi var han osäker på.

– När de berättade att de ska göra en show sa jag ”Lycka till”, för jag kommer inte vara med på det. Jag har sagt nej hela vägen. Men de har liksom fasat in mig i det här.

”En svår balans”

Sist Björn showade i Globen för stor publik var under Melodifestivalen 2008. Då var han 22 år gammal. Han gjorde raketkarriär och blev framröstad till ”Sveriges roligaste man”. Sedan tvingades han dra i bromsen. Alla ville ha en bit av honom och det blev för mycket. Han tog time-out och ställde in hela sommarens framträdanden.

– Det här är ju det enda jag kan. Men det var en svår balans. Folk hade sett sången till Carina Berg och förväntade sig att jag skulle komma ner i vajrar från taket när jag gjorde stand upp på Norra Brunn. Och det kan man ju inte göra riktigt.

Det var inte att framträda eller att showa som var jobbigt. Att stå på scen var det roliga. Men privat var det inte alls lika roligt, förklarar han.

Minnena från Globen är glada minnen.

– Jag har nog alltid känt att jag är gjord för arenor. Men det var redan klart. Arenorna på Melodifestivalen var ju redan fyllda. Jag har inte drivits av något annat än lust.

”Timon och Pumba”

På frågan om hur han mår just nu svarar han: Bra. Sedan lägger han till: Skitbra. Anledningen tror han är att han förlikat sig med den han är. Han förklarar hur han aldrig sett sig själv som yrkesman men nu har fått självförtroende i sin yrkesroll.

– Det är som att jag varit i USA med Timon och Pumba ett tag. Här kommer han, sitter ni ner?, skojar han innan börjar sjunga de första raderna ur ledmotivet ”Circle of life”.

Han har bland annat gått på nybörjarkurser för improvisationsteater.

– Jag har fått lite självförtroende. Det var mycket diskussioner om jag var rolig eller söt bara. Nu vet jag, jag var bara söt.

Ibland tvivlar han på sig själv och tänker att han bara haft tur.

– Men nu har jag haft tur så pass länge att om det bara är tur räknar jag med att ha mer tur.

Förutom att vara ansiktet utåt för boendeekonomi är Björn också aktuell i Peter Dalles nya komedi, ”Lyrro - Ut&Invandrarna”, som redan börjat spelas in.

Björn jämför Dalle med karaktären Yoda i Star Wars.

– Han kan teater på ett sätt som jag själv inte har någon utbildning i. Det är intressant att prata med någon som kan förklara varför saker fungerar på ett tekniskt sätt. Man blir nervös av att filma med honom. Man sitter och tänker ”Tycker han att det är bra?”.

Foto: Andreas Bardell / ANDREAS BARDELL Björn Gustafsson är singel. ”Supersingel, skriv det”, säger han till Nöjesbladet.

”Om du drar börjar det viskas”

Planen är att stanna i Sverige till september. I höst blir det troligtvis USA igen. New York. Standup-scenerna i det stora äpplet lockar.

Plötsligt ursäktar sig Björn. Han lämnar sin plats för att springa ut på Kungsgatan och hämta ett par skor som levereras via taxi. Han är borta i en och en halv minut och kommer sedan tillbaka, med ett par vita skor i handen. Han tar av sig sina träningsskor, som han fått ärva av Martin Björk , berättar han. Sedan knyter han på sig de nya skorna.

– Lite snyggare va? Jag vill ju vara fin för er, säger han.

Han är mer avslappnad efter sin tid i USA, anser han. Han tycker att allting är lite ”ses imorrn” där, som han säger. Inte så uppstyrt och stelt som i Sverige.

– I Sverige måste man ju OSA om man ska på middag. Vi säger ”Kan du nästa lördag” och sånt. Så har man ju bara ångest fram tills dess. Och om man åker dit måste man stanna kvar i två timmar. För om du drar så börjar det viskas om att ”Han tyckte inte att det var trevligt. Är han arg på något?”. Amerikaner är mer ”Vi grillar. Nu. Vill du komma över?”. Så kan man komma dit, dricka en öl och åka efter 20 minuter. Och alla är helt fine med det.

”Är supersingel”

Björn dejtade en amerikansk tjej i USA. De var tillsammans i ett par år innan relationen tog slut. Nu är han singel.

– Supersingel, skriv det, haha.

Men han är inte på jakt, intygar han.

– Nej, jag är inte alls på jakt egentligen. Men det är väl därför man trivs. Man känner sig ganska lugn. Jag är nog en relationstyp. Det här är första gången som jag är singel singel.

Swipar du loss på Tinder nu då?

– Jag har inte Tinder. Jag är för blyg för Tinder. Jag skulle nog inte våga möta upp någon. Eller jag skulle nog vara generad över att ses i verkligheten, säger han.

