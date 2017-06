Céline Dion bjussar på trestegs-OS i vibrato

++

The power of love

Synthmattorna är fluffigare än Tommy Nilssons frisyr på 80-talet.

++

I drive all night

Rockarrangemanget är förskräckligt. Dion går på kraaaaaft - aaaaaaaaaa - i en låt som kräver ett mer servilt handlag.

++

Taking chances

Det enda intressanta här att låten ursprungligen skulle ges ut av Platinum Wierd, ett nedlagt projekt med Dave Stewart från Eurythmics och Kara DioGuardi. Moving on...

+

Loved me back to life

Här känns det mest som att Céline, rent sångmässigt, gör en gräslig parodi på sig själv.

+++

That's the way it is

En anständig poplåt. Tack för det.

++

I'm alive

Sådana här muskulösa nummer gör Tina Turner bättre.

++

It's all coming back to me now

En pampig poperett skriven av Jim Steinman. Meat Loaf ville spela in den men fick inte. Inspirerad av romanen "Svindlande höjder", men den dramatiken märks inte i låten.

+

How does a moment last forever

Céline gör givetvis reklam för filmen...

+++

Beauty and the beast

... "Beauty and the beast" genom två spår. Hon medverkar nämligen på soundtracket. Ena är luft. Den andra är oemotståndlig söt.

+++

Think twice

En av Dions finaste snyftare.

++

The reason

Carole King skrev den med Aerosmith i åtanke. Ikväll fyller Dion den med många tomma kalorier.

++

Recovering

Pinks bidrag till konserten har en viss karaktär...



++

The colour of my love

... men har vi inte hört den här balladen flera gånger redan?

+++

Because you love me



Den här melodin är skriven med gåspenna.

++

Pour que tu m'aimes encore

Fördelen när Céline byter till franska är att hon inte kan brassa på med stämbanden lika mycket. Språket gör sången mer sensibel.

++

All by myself

Paradnumret sitter inte riktigt, trots den vokala idrottsprestationen mot slutet. Föredrar det mer känsloladdade originalet av Eric Carmen.

+

Refuse to dance

Ett outhärdligt ingenting.

++

Love is all we need

En bra låt som förtjänar en bättre produktion.

+

Black or white

Men varför? Tja, de körde den här Michael Jackson-covern på en "Diggiloo"-turnén häromåret. Ibland känns Dions konsert som en mer påkostad version av det svenska succékonceptet.

++

Love can move mountains

Konserten har snabbt och klumpigt växlat upp till ett souligt "ställa er upp i stolarna och klappa i takt"-parti.

+

River deep, mountain high

Och så den här också, förstås. Nu är det inte kul.

+

The show must go



Och så lite Queen, förstås. Versionen är själva definitionen av dålig rock. Låtvalen mot slutet är hysteriskt andefattiga.

Extranummer

++++

My heart will go on

Men det här är naturligtvis en upplevelse.

+++

Love of my life

Mer Queen. Céline pratar länge om hur mycket hon beundrade Freddie Mercury. Rösten fyller ut hela arenan. Ja, den räcker nog ända ut till parkeringen också.