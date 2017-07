Björn Ulvaeus om ”Mamma Mia”-filmen: är väldigt involverade

”Jag tror att det kommer att bli en kanonfilm!”

I nästa vecka åker Björn Ulvaeus till London för arbetet med den nya ”Mamma mia”-filmen.

Han är väldigt involverad i projektet, men har inga problem med att delegera ut uppgifter på andra.

– Tiden blir organisk på något sätt när alla pusselbitar hamnar på plats, säger han.

Nästa år har ”Mamma mia: Here we go again” premiär. Tio år tog det innan den första succéfilmen från 2008 som har spelat in över fem miljarder kronor fick en uppföljare. Exekutiva producenter för filmen är självklart Abba -ikonerna Björn Ulvaeus , 72, och Benny Andersson , 70.

– Det är förproduktion just nu, så det går undan. Och så är det premiär i nästa juli, säger Björn Ulvaeus.

I september börjar filminspelningarna, avslöjar han.

Tittarna kommer få höra skådespelarna Amanda Seyfried , Pierce Brosnan , Colin Firth, Meryl Streep och nytillskottet Lily James sjunga de Abba-låtar som inte kom med i den första filmen.

Varför har det dröjt tio år innan uppföljaren kom?

– Ja du vet, man ska komma med rätt idé, och tiden blir organisk på något sätt när alla pusselbitar hamnar på plats. Men nu känns det jättebra, jag tror att det kommer att bli en kanonfilm!, säger han.

Björn och Benny har konsulterats när det gäller musiken, skrivandet av manus och rollbesättningen.

– Hela tiden har Benny och jag varit involverade. Och nu spelade Benny in bakgrunder den här veckan och jag åker över till London och ska spela in ”backing vocals” i nästa vecka. Så vi delar upp oss lite. Så vi är väldigt involverade för det är ju väldigt kul att vara det, säger han.

”Vi ska bygga ett hus”

Samtidigt är han engagerad i ett annat ”Mamma mia”-projekt i London, nämligen krogmusikalen ”Mamma mia - the party”. Showen har varit under planering ett tag, och de har arbetat med att hitta rätt lokal. Det bekymret verkar snart vara löst.

– Vi ska bygga ett hus, fem minuter från Waterloo station, på South bank. Vi håller just nu på att genomgå en planeringsprocess för att få ett tillfälligt bygglov, som det kallas för i Sverige. Att man bygger en byggnad som ska stå där under en viss tid, vilket kan utökas i många fall. I många fall blir de stående, säger han.

Byggnadsprojektet påbörjas förhoppningsvis i slutet på oktober, och provspelningar för rollerna hålls i september. För de som är sugna på en ordentlig ”Mamma mia”-resa till London bör flygbiljetterna bokas till början på 2019, då den planeras ha premiär.

Du har verkligen fullt upp med alla möjliga projekt?

– Ja för sjutton, det bara verkar som att jag gör så himla mycket men jag delegerar också vet du, säger Björn Ulvaeus.