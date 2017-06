”En arenashow på en annan nivå”

++++

Dom där jag kommer från (med Erik Lundin)

Frölunda möter Rinkeby och får en helt ny dimension när Erik Lundin

hjälper Håkan att ta Gbg-hymnen åt ett nytt sprakande håll.

++++

Tro och tvivel

Min och många andras eviga Håkan-favorit är som gjord för en varm

junikväll. Helt annat tryck i den här jämfört med i fredags.

++++

Jag vet inte vem jag är men jag vet att jag är din

Enorm laddning i den här kväll, nästan som om Håkan försöker ta

revansch för i fredags. Publiken hjälper till, milt uttryckt.

+++

Jag utan dig

Fin tecknad video, skira stråkar och när tusentals armar vajar på

slutet är det en enkel liten manifestation för kärleken.

+++

Du kan gå din egen väg

I Berlin tog Håkan den åt ett souligt håll, här är den mer som en

tolvfilig autostrada. Rätt kul det också.

++++

Mitt Gullbergs kaj paradis

Ett hårt regn slår ned över Stadion men det får bara Håkan och

publiken att tända ännu mer i den gamla euforiklassikern.

++++

Det tog så lång tid att bli ung

Och lagom till detta alltför sällan spelade stycke smäktande bohussoul

drabbas ”Rullande åska”-showen av två rejäla blixtknallar.

(åskpaus)

++++

Jag har varit i alla städer

Skyn ljusnar och en nytorkad Håkan återvänder till scenen med ett av

sina mest episka moment. Energin är tillbaka på en sekund.

++++

2 steg från paradise

Håkan och LaGaylia Frazier dansar i regnet och bandet febrar upp

tempen till långt över 39 med tamburin, tvärflöjt och gurka.

+++++

Ramlar

Borde inte funka så här bra längre men med congassolo, och en lång,

kul bandpresentation som kulminerar med soulklassikern ”Time is tight”

blir den kvällens hittills vildaste fest.

++++

Valborg

”Ja, den är eran, Stadion” ropar Håkan. Och publiken sjunger den

moderna visklassikern nästan helt på egen hand.

++++

Shelley

När en refräng om ”fyllehuven” får anthemliknande arenakvaliteter, den känslan.

++++

När lyktorna tänds

En av Håkans allra, allra bästa. Håkan sjunger så passionerat att det

hörs till Hisingen. Eller åtminstone Stureplan.

+++++

Förhoppningar & regnbågar/Klubbland (med Silvana Imam)

”I wanna dance with somebody” ropar Håkan. Sen springer Silvana ut i

regnet och tar över dansdängan totalt.

++++

Du fria (med Silvana Imam och First Aid Kit)

Silvanas version av den här känns numera som den definitiva. Inget

blir givetvis sämre av att First Aid Kit sköter körandet.

+++++

13 (med First Aid Kit)

First Aid Kit. First Aid Kit. First Aid Kit. Har den gamla Big

Star-pärlan någonsin låtit bättre än med Klara och Johanna? Ytterst

tveksamt.

+++++

Rockenroll, blåa ögon - igen/En midsommarnattsdröm (med First Aid kit)

Börjar i ljuv stämsång och ökar, ökar, ökar. Systrarna Söderberg tar

en gammal outlawboogie till stratosfäriska höjder.

++++

Din tid kommer

Efter de fantastiska gästpelen spelar Håkans mesta Coldplay-moment

nästan sig själv. Nu är verkligen hela arenan med.

Extranummer:

++++

För sent för Edelweiss

Enastående ballad. Bränner inte ned Stockholm men får åtminstone

Stadion att glöda en smula.

+++++

Känn ingen sorg för mig Göteborg

Håkan sjunger sin nationalsång långt ute i publikhavet. Allsången är

näst intill Ullevi-bedövande.

++++

Det kommer aldrig va över för mig

Och den här kommer förmodligen aldrig försvinna ur Håkans set.

Kassaskåpssäker arenabensin.

++++

Hela huset (med Veronica Maggio)

Stort jubel, förstås. Men Veronica och Håkan är nästan överflödiga,

publiken kan varje stavelse i Maggio-hiten.

+++++

Kom igen Lena! (med Veronica Maggio och Erik Lundin)

Blir en Maggio-duett i kväll. Men det är när Erik Lundin fyrar av sina

ordexplosioner som låten skjuter sig upp i femplusskyn. Enastående.

++++

Du är snart där

”Ljug för mig, Stockholm.” Håller med min gode vän Markus om att Håkan

nog borde byta den där Chaplin-filmen nu, men en sensationell ballad

är det alltjämt. Och här, med Håkan och fansen tillsammans i regnet,

känns det ändå väldigt fint att få vara med.