Realitystjärnans ettåriga dotter dödad i bilolycka

Pearl Black, dotter till the Voice-deltagaren Paul Black har gått bort efter att ha blivit påkörd av en bil på väg hem från parken.

Hon blev endast ett år gammal.

The Voice-deltagaren Paul Black och hans ettåriga dotter Pearl var på väg hem från parken då tragedin inträffade. En obemannad Range Rover kom skenande nedför gatan och kolliderade med far och dotter. Paul vårdas nu på sjukhus för sina omfattande skador, och Pearl flögs genast via helikopter till Prince Charles hospital i Merthyr Tydfil, Wales.

”Vi levde för henne”

Flickans skador var dock för omfattande och kort efter ankomsten gick hon bort.

– Hon har lämnat ett massivt hål i våra hjärtan världen kommer att vara en mörkare plats utan henne. Vi levde för henne, säger föräldrarna i ett uttalande i The Independent.

Polisen misstänker att den skenande Range Rovern börjat rulla ned för en brant backe efter att handbromsen slutat fungera. Då Paul upptäckte bilen var det redan för sent och han hann inte dra undan sin dotter ut fordonets väg. Polisen undersöker för närvarande olyckan och talar med ägaren till bilen, men inga anklagelser har ännu gjorts vad gäller skuld.

