Uppgift: Carrie Fisher har redan kremerats











Carrie Fisher har kremerats enligt uppgifter till TMZ.

Enligt dem ska askan strös på en hemlig plats – och en del av stoffet placeras i mamma Debbie Reynolds grav.

Hon dog ett dygn före sin mamma, legendariska Debbie Reynolds .

Nu rapporterar amerikanska sajter, bland andra TMZ, att ”Star wars”-legendaren Carrie Fishers kropp har kremerats efter skådespelarens egen önskan.

Enligt uppgift ska hon strös på en hemlig plats, men en del av askan uppges placeras i samma grav som hennes mor i Forest Lawn Memorial Park i Burbank, Kalifornien.

Den närmaste familjen uppges hålla en privat begravning under torsdagen. En senare, större minnesstund kommer att hållas, där uppges Meryl Streep vara klar för en hyllning till Fisher, som spelade Fishers motsvarighet i filmatiseringen av semibiografin ”Vykort från drömfabriken”.

Carrie Fisher dog 60 år gammal i sviterna av en hjärtattack och mamma Debbie Reynolds, känd för bland annat sin roll i klassiska ”Singin’ in the rain” 84 år gammal bara ett dygn senare under planerandet av Fishers begravning i Fishers bror Todds bostad.