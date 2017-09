Lionel Richie blir ”Idol”-domare



1 av 2 | Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL / Lionel Richie blir ny domare i ”American Idol”.

Lionel Richie blir den tredje jurymedlemmen i "American idol", skriver Variety.

Sångaren har flera hits på sitt cv, bland annat ”All night long”, ”Hello” och ”Say you, say me”. Tillsammans med Michael Jackson skrev Richie ”We are the world” 1984 för välgörenhetsprojektet USA for Africa.

”American idol”, som är den amerikanska upplagan av ”Idol”, väntas ha premiär i mars nästa år på ABC efter 15 säsonger på Fox.

Vid jurybordet kommer även Katy Perry och Luke Bryan att sitta, och Ryan Seacrest återvänder som programledare.