LIVE från ”One love”: Konserten för terror-offren i Manchester

När: Söndagen den 4 juni

Var: Emirates Old Trafford cricket ground, Manchester

Artister: Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That, Niall Horan, Usher, Little Mix, Robbie Williams och Black Eyed Peas. Det ryktas även om överraskningar.

Sänds: SVT play och SVT24 från klockan 20:00 till cirka 23:00. Konserten kommer även sändas på Ariana Grandes Youtube-kanal och Facebooksida, skriver Mirror .