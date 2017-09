Marie Serneholt är singel igen

1 av 3 | Foto: KARIN TÖRNBLOM Marie Serneholt.

Marie Serneholt och Johan Gunterberg har brutit upp.

Efter en sommar fylld med rykten bekräftar artisterna att de inte längre är ett par.

– Vi har gjort slut. Ja, det har vi, säger Marie till Expressen .

Ryktet har gått hela sommaren.

Nöjesbladet har upprepade gånger sökt Marie Serneholt , 34, och Johan Gunterberg, 28, med frågor om uppgifterna att paret skulle ha brutit upp.

Nu bekräftar Marie Serneholt för första gången att hon och De vet du-artisten inte längre är ett par.

Men varken Marie eller Johan vill specificera hur länge sen det är paret bröt upp. På en fråga från Expressen på om de fortfarande var tillsammans för några veckor sedan svarar Johan Gunterberg:

– Eh, vem vet alltså. Nej, men Marie och jag har en väldigt bra relation, det kan man säga.

Slutat följa varandras sociala medier

Marie Serneholt och Johan Gunterberg kopplades ihop i början av 2016 och i april förra året bekräftade Marie Serneholt att hon och De vet du-profilen var ett par.

– Johan är helt underbar. Jag har frågat chans men vi får se vad han svarar, sa hon då .

Men nu har alltså kärleken ebbat ut. Ex-paret har under den tidiga sommaren slutat följa varandra i sociala medier och då hade bilderna på paret ihop redan börjat sina.

Johan Gunterberg har i stället setts på Stockholms uteställen med sina bandkollegor och omgiven av uppvaktande fans.

I februari tävlade han i Melodifestivalen med sin humorgrupp De vet du och låten ”Roadtrip”.

Flera kända ex

Marie Serneholt slog igenom som tonåring i gruppen A-teens och har därefter först satsat solo på musiken men senare i stället fokuserat på en karriär som programledare, med bland annat Melodifestivalen på SVT, och ”Bingolotto” och ”Det stora tårtslaget” på TV4.

Före Johan Gunterberg var hon under ett och ett halvt år tillsammans med modellen Qhristopher Magsino, 30 . Mellan 2008 och 2011 var hon sambo med Måns Zelmerlöw , 31. Redan under A-teens-karriären kopplades Marie Serneholt ihop med andra kända personer och under en kort period dejtade hon brittiska popidolen Duncan James , 39, från pojkbandet Blue. James kom senare ut som gay .

