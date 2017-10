LIVE: Direkt från ”Barncancerglan – Det svenska humorpriset”

(Galan pågår, listan uppdateras löpande)

Årets långfilmskomedi:

Vinnare:

Flykten till framtiden

Övriga nominerade:

Morran och Tobias - Som en skänk från ovan

Upp i det blå

Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Aftonbladets pris Årets webbhumor:

Vinnare:

I Just Want To Be Cool – Pokemon Go-beroende?!

Övriga nominerade:

Freudian Slip Productions - En otrogen politiker

Random Making Movies – Ex on the beach-parodi

Daniel och Emil Norberg - Melodifestivalen 2017 parodi, Andra chansen

Årets Humorprestation:

Nominerade:

Per Andersson med The Book of Mormon

Linn Mannheimer med Trettiplus, säsong 2

Isabelle Riddez med Trettiplus, säsong 2

Shima Niavarani med Bullets over Broadway

Årets humorprogram:

Nominerade:

Sommaren med släkten

Trettiplus 2

Må underbart med Tiffany Persson, säsong 2

Så mycket roligare

Årets scenshow:

Nominerade:

Bullets over Broadway

The Book of Mormon

Jag är Gud - Marika Carlsson

The world tour of the world - Johan Glans