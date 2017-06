Efter skilsmässan från Blondinbella – Odd om nya romansryktet

Odd Spångberg och isabella Löwengrip. Foto: Karin Törnblom

Strax efter skilsmässan från Isabella Löwengrip florerade ryktena om att Odd Spångberg skulle ha träffat en ny.

Nu talar han och den påstådda flickvännen, Filippa Adolfsson, 28, ut.

– Vi träffades under en väldigt kort period, men gör det inte längre, säger Odd Spångberg till Hänt .

För ungefär en månad sedan meddelade Isabella Löwengrip , 26, i sin blogg att hon och maken Odd Spångberg, 28, går skilda vägar.

Strax efter skrev sajten Stoppa pressarna att Odd Spångberg redan skulle ha träffat en ny flickvän i Filippa Adolfsson, 28. När Nöjesbladet nådde Odd Spångberg skrattade han åt ryktena.

– Det stämmer inte. Det är en kompis, men det finns ingenting sådant där i det. Vi är mitt i en bodelning och det går liksom inte, sade han då.

Nu talar Filippa Adolfsson ut om den påstådda romansen. Hon bekräftar för Hänt att hon och Odd har träffats och att de fick kontakt med varandra via dejtingappen Tinder.

– Vi träffades på Tinder för ett par veckor sedan och dejtade seriöst under två veckor. Allt gick väldigt fort och det kändes som att Odd var väldigt intresserad av mig. Han bjöd också med mig till Eskilstuna, där han har vänner, och vi festade lite där som en rolig grej, säger hon till Hänt och fortsätter:

– Vi var ganska öppna redan från början med att vi träffades och efter några drinkar så har vi väl hållit handen. Jag förstod att folk skulle se oss, men jag trodde inte att det skulle bli någon hysteri. Men det har det ju blivit.

”Har blivit en jättecirkus”

Men enligt Filippa Adolfsson är romansen nu över. Hon dementerar också att de någonsin varit ett kärlekspar. För Hänt berättar hon att de var just de florerande kärleksryktena i media som satte stopp för dejtandet.

– Vi ses inte längre. Det var en kort och intensiv relation som nu är slut. Jag valde att avsluta det för att jag inte vill bli associerad med hela cirkusen. Vi var absolut inte ett par och jag var aldrig hans flickvän, men ändå har det blivit någon hysteri där jag kallas för ”ny flickvän” och ”älskarinna” och påstås vara orsaken till att de skiljer sig. Det här har blivit en jättecirkus och jag vill ta avstånd från det, säger hon.

”Hade kul ihop”

Odd Spångberg bekräftar för Hänt att han och Filippa Adolfsson har träffat varandra under ett par veckor, men att dejtandet numera är över.

– Det är precis som hon säger. Vi träffades under en väldigt kort period, men gör det inte längre. No more, no less. Det var ingen relation, utan vi träffades och hade kul ihop ett par gånger. Sen gjorde omständigheterna att det inte fungerade, det finns i ärlighetens namn inte skitmycket att kommentera, säger han till Hänt och fortsätter:

– Nu vill jag bara få lugn och ro och kunna fokusera på mina barn. Jag tycker inte att de ska behöva läsa sånt här om mig, när jag aktivt tagit avstånd från offentligheten.

