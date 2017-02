Nick Cave & The Bad Seeds till Sverige

Spelar i Stockholm till hösten





Nick Cave & The Bad Seeds gör Sverigecomeback.

Den 18 oktober kommer bandet till Stockholm och Ericsson Globe.

Biljetterna släpps fredagen den 17 februari kl 10.00.

Bandets sextonde album ”Skeleton Tree” släpptes i september. Albumet gick in på albumlistans förstaplats i åtta länder, och topp-5-placeringar i ytterligare elva länder. i samband med dokumentären ”One more time with feeling” om tiden efter Nick Caves son Arthur som 15 år gammal dog efter ett fall från en klippa under arbetet med albumet.

Bandet har hagft många olika uppställningar sedan de bildades 1983. Inför Sverigespelningen är uppställningen: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica och Larry Mullins.