”Blondinbellas” svar på Skäringers diss: ”Blir besviken”

Isabella "Blondinbella" Löwengrip är besviken på Mia Skäringer.

På Instagram lade Mia Skäringer upp en video där hon gjorde narr av Isabella ”Blondinbella” Löwengrip.

Bloggerskan har nu kommenterat tilltaget på sin blogg.

”Systerskapet måste få gå före i det offentliga”, skriver hon.

Det var i lördags som Mia Skäringer , 40, delade videon på Instagram . Skådespelaren härmar Isabella Löwengrip , 26, i klippet och gör parodi på henne:

– At first I drink my coffee and then I do the things, säger hon bland annat med tillgjord röst och fejkat skratt.

”Blondinbella” besviken

På söndagskvällen kom Isabella Löwengrip med sitt svar i ett blogginlägg som hon döpt till ”Systerskap”.

Bloggerskan skriver att hon har sett parodin på henne och att hårda ord ofta rinner av henne. Men i det här fallet ”sved det lite”.

”Jag har älskat hennes kamp för kvinnor, för att man ska få vara som man är, se ut som man vill och hur hon har ifrågasatt normer och ideal. Men så kommer ett klipp som det här. Kvinnor klankar ner på andra kvinnor. Jag blir besviken. När ska det sluta?”, skriver ”Blondinbella”.

”Systerskapet måste gå före”

Vidare skriver Isabella Löwengrip att hon aldrig skulle göra sig lustig över en annan kvinna offentligt.

”Skulle jag vilja konfrontera gör jag det direkt med personen. Systerskapet måste få gå före i det offentliga, det är min övertygelse.”

Kommentarerna går åt olika håll, både på Skäringers Instagram och på Löwengrips blogg.

En del tycker att videoklippet var roligt och borde tas med en nypa salt. Andra kallar det för ett onödigt påhopp.

