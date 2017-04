Jennifer Lawrence sörjer sin döda vän





Jennifer Lawrence är i sorg.

Hennes vän Clay Adler har avlidit, endast 27 år gammal.

– Att höra att han tog sitt liv har verkligen fått Jennifer att känna sig hjärtekrossad, säger en källa till Hollywoodlife.

Realitystjärnan Clay Adler var på en jaktresa i öknen med sina vänner, när han bestämde sig för att avsluta sitt liv. Han somnade in dagen efter, den 26 mars, på sjukhus. Han blev 27 år gammal, rapporterar The Mirror.

Nu sörjer Jennifer Lawrence , 26, vännen. Clay Adler fanns i hennes bekantskapskrets långt innan hon blev en av världens mest kända skådespelerskor.

– Det är verkligen sorgligt eftersom hon minns honom med värme, och hon vill aldrig höra något sånt här hända, särskilt för någon som hon en gång kände mycket väl. Det är synd och hon verkligen ledsen över det, säger en källa till Hollywoodlife.

För minnena tillbaka till karriärens början

Clay Adler satsade, precis som Jennifer Lawrence, på en karriär i Hollywood. Han var med i två säsonger av MTV-showen ”Newport Harbor: the real orange county”, men hade också mindre roller i TV-serien ”Make it or break it” och i filmen ”The fish tank”.

– Clay för tillbaka Jennifers minnen till hennes enkla start och att höra att han tog sitt liv har verkligen fått Jennifer att känna sig hjärtekrossad, säger källan till Hollywoodlife.

De två var goda vänner i flera år, och gick ofta på prisutdelningsceremonier tillsammans under början av sina karriärer. Hur nära de stod varandra de sista åren av Adlers liv är okänt.

TMZ rapporterar att varken alkohol eller droger var involverade men att Clay Adler hade kämpat med psykisk ohälsa under delar av sitt liv.

