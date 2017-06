Laura Prepon ska få en flicka





I dag släpps den femte säsongen av succéserien ”Orange is the new black”.

Samtidigt avslöjar huvudrollsinnehavaren Laura Prepon, 37, att hon väntar en flicka.

– Det är en välsignelse, säger hon i ”Live with Kelly & Ryan” .

Laura Prepon berättade de glada nyheterna när hon gästade pratshowen i torsdags.

– Hon gillar det därinne. Hon sparkar redan. Det är konstigt för det smyger sig på. Du tänker: Jag kan inte fatta att det har gått åtta månader redan, säger hon i programmet.

Dottern är Prepons och fästmannen Ben Fosters , 36, första barn och väntas anlända om bara några veckor.

Prepon är inte bara aktuell som blivande mamma. I dag hade den femte säsongen av fängelserien ”Orange is the new black” premiär på Netflix, till fansens stora glädje. Prepon spelar huvudkaraktären Piper Chapmans på- och av-flickvän Alex Vause.

