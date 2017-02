Kändisarnas reaktioner på Oscars-missen: ”Önskar det hänt på valdagen”

FAKTA

Bästa film

”Arrival”

”Fences”

”Hacksaw ridge”

”Hell or high water”

”Dolda tillgångar”

”La la land”

”Lion”

”Manchester by the sea”

”Moonlight”

Bästa manliga huvudroll

Casey Affleck (”Manchester by the sea”)

Andrew Garfield (”Hacksaw ridge”)

Ryan Gosling (”La La Land”)

Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”)

Denzel Washington (”Fences”)

Bästa regi

Denis Villeneuve (”Arrival”)

Mel Gibson (”Hacksaw ridge”)

Damien Chazelle (”La La Land”)

Kenneth Lonergan (”Manchester by the sea”)

Barry Jenkins (”Moonlight”)

Bästa originalmanus

”Hell or high water”

”La la land”

”The lobster”

”Manchester by the sea”

”20th century women”

Bästa manus efter förlaga

”Arrival”

”Fences”

”Dolda tillgångar”

”Lion”

”Moonlight”

Bästa kvinnliga huvudroll

Isabelle Huppert (”Elle”)

Ruth Negga (”Loving”)

Natalie Portman (”Jackie”)

Emma Stone (”La la land”)

Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”)

Bästa manliga biroll

Mahershala Ali (”Moonlight”)

Jeff Bridges (”Hell or high water”)

Lucas Hedges (”Manchester by the sea”)

Dev Patel (”Lion”)

Michael Shannon (”Nocturnal animals”)

Bästa kvinnliga biroll

Viola Davis (”Fences”)

Naomie Harris (”Moonlight”)

Nicole Kidman (”Lion”)

Octavia Spencer (”Dolda tillgångar”)

Michelle Williams (”Manchester by the sea”)

Bästa foto

”Arrival”

”La la land” (Linus Sandgren)

”Lion”

”Moonlight”

”Silence”

Bästa dokumentär

”Fire at sea”

”I am not your negro”

”Life, animated”

”OJ: Made in America”

”13th”

Bästa kortdokumentär

”Extremis”

”4.1 miles”

”Joe’s violin”

”Watani: My homeland”

”The white helmets”

Bästa kortfilm

”Ennemis entreniers”

”La Femme et le TGV”

”Silent nights”

”Sing”

”Timecode”

Bästa icke-engelskspråkiga film

”Under sanden” (Danmark)

”En man som heter Ove” (Sverige)

”The salesman” (Iran)

”Tanna” (Australien)

”Min pappa Toni Erdmann” (Österrike)

Bästa ljud

”Arrival”

”Deepwater horizon”

”Hacksaw ridge”

”La la land”

”Sully”

Bästa ljudmix

”Arrival”

”Hacksaw ridge”

”La la land”

”Rogue one: A star wars story”

”13 hours: The secret soldiers of Benghazi”

Bästa mask/smink

”En man som heter Ove”

”Star Trek beyond”

”Suicide squad”

Bästa originalmusik

”Jackie” (Micachu)

”La la land” (Justin Hurwitz)

”Lion” (Dustin O’Halloran, Hauschka)

”Moonlight” (Nicholas Britell)

”Passengers” (Thomas Newman)

Bästa originalsång

”Audition” (”La la land”)

”Can’t stop the feeling!” (”Trolls”)

”City of stars” (”La la land”)

”The empty chair” (”Jim: The James Foley story”)

”How far I’ll Go” (”Moana”)

Produktionsdesign

”Arrival” (Patrice Vermette)

”Fantastic beasts and where to find them” (Stuart Craig)

”Hail Caesar”

”La la land” (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

”Passengers” (Guy Hendrix Dyas)

Bästa animerade film

”Kubo and the Two Strings”

”Moana”

”My Life as a Zucchini”

”The Red Turtle”

”Zootopia”

Bästa animerade kortfilm

”Blind Vaysha”

”Borrowed time”

”Pear Cider and cigarettes”

”Pearl”

”Piper”

Bästa specialeffekter

”Deepwater Horizon”

”Doctor Strange”

”The Jungle Book”

”Kubo and the Two Strings”

”Rogue One: A Star Wars Story”

Bästa klippning

”Arrival”

”Hacksaw Ridge”

”Hell or High Water”

”La la land”

”Moonlight”